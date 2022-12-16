العميد فدوي: الاعداء لجأوا للحرب الهجينة بعد عجزهم عن شن الحرب العسكرية

اسلام تايمز (ايران) - اكد نائب القائد العام لحرس الثورة الاسلامية العميد علي فدوي بان الاعداء وبعد عجزهم عن شن الحرب العسكرية ضد الجمهورية الاسلامية الايرانية لجأوا للحرب الهجينة.