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الجمعة 16 كانون الأول 2022 ساعة 11:31

شركة النفط اليمنية تؤكد احتجاز تحالف العدوان لأربع سفن وقودها

شركة النفط اليمنية تؤكد احتجاز تحالف العدوان لأربع سفن وقودها
وقالت شركة النفط اليمنية في بيان لها أن العدوان الامريكي السعودي الذي يمارس اعمال القرصنة والتقطير في إدخال السفن التي تحمل طابع إنساني، أقدم اليوم على إحتجاز سفينتي بنزين ” فيفيانا – إنهونا” بعد تفتيشهما القسري في جيبوتي، مشيرة الى ارتفاع عدد سفن الوقود المحتجزة الى 4 سفن في اقل من 24 ساعة .

وكان تحالف العدوان قام امس الاربعاء باحتجاز سفينة البنزين “كوزموغراف” وسفينة الديزل “ديتونا” بالرغم من طابعهما الإنساني وخضوعهما للتفتيش في جيبوتي.

وحملت شركة النفط تحالف العدوان والأمم المتحدة المسؤولية الكاملة عن استمرار القرصنة على سفن المشتقات النفطية واحتجازها والتسبب في فرض غرامات مالية عليها، والتي يتحملها الشعب اليمني وتضاعف من معاناته.
رقم : 1030401
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