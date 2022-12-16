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الجمعة 16 كانون الأول 2022 ساعة 13:49

نجل الشهيد ريغي: دعم والدي للنظام الإسلامي يدل على إيمانه بهذا النظام

نجل الشهيد ريغي: دعم والدي للنظام الإسلامي يدل على إيمانه بهذا النظام
وشدد نجل الشهيد " ريغي " أن والدي كان يدعو في منبر صلاة الجمعة دائما المسلمين الشيعة والسنة الى توحيد الصف أمام العدو المشترك، موضحا لذا فإن كلا الفريقين كانا يحبانه كثيرا.

وتابع قائلا: نحن 11 اخوة و7 أخوات وكان والدنا ووالدتنا تابعان للقرآن الكريم وكانا يشجعان ابناءهما على السير في الطريق الذي رسمه القرآن اذ أن 5 أخوة و3 أخوات يعتبرون من حفاظ هذا الكتاب السماوي.

وأكد " حفيظ الله " أن والده الشهيد كان كاسبا يعتاش على دكان ويعيش جميع اخوانه واخواته على مصادر هذا الدكان رغم أنهم يملكون شهادات جامعية وحوزوية.

واستطرد قائلا: ان والدي كان يشعر بالجبهة والحرب بكل جوارحه اذ أنه عندما كان يدافع عن الوطن يثبت ولاءه للوطن الاسلامي ايران والنظام الاسلامي ويسير على نهج الولي الفقيه.

يذكر أن الشهيد " مولوي عبد الواحد ريغي " امام جمعة اهل السنة في مسجد الامام الحسين (ع) في مدينة خاش كان من الشخصيات الدينية السنية البارزة في محافظة سيستان وبلوجستان قد استشهد بعد اختطافه على يد مجهولين يوم الخميس الماضي.
مصدر : وكالات
رقم : 1030428
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