الشيخ يزبك: الخارج مشغول بقضاياه وآخر همه لبنان

أما آن الوقت للخروج من دوامة القيل والقال بعد اليقين بأنها لا تصح جوابا لأي مواطن أخرسته همومه المعيشية، ولم يبق لديه ما يقوته".



أضاف في خطبة ألقاها في مقام "السيدة خولة" في بعلبك: "هل ضمائر المعنيين يحركها هذا الواقع وهذه الحقيقة، للقاء والتحاور والتوافق، وانتخاب الرئيس العتيد، الذي ينتظره حل كل المشكلات على كافة الصعد، الاجتماعية والسياسية والتربوية والأمنية والسير بالمؤسسات التي بها قوام الدولة ورعاية حقوق المواطنين".



ونبَّه يزبك من "انتظار الوحي من الخارج المشغول بقضاياه، وآخر همه لبنان، إن لم يكن متآمرا على الهدم والخراب، فمن الوعود الأميركية لأبسط الأشياء باستجرار الغاز من مصر والكهرباء من الأردن، وعدا بعد وعد حتى أفصح هوكشتان باتهام لبنان بالتقصير ولبنان قام بما يلزم، ولكن الأميركيين يمنعون إيصال الكهرباء، فضلا عن الحصار ومنع المساعدات.



وأيضا الاتحاد الأوروبي يعمل على إعدام لبنان بعرقلة عودة النازحين السوريين، وقد تحدث عن ذلك النائب الفرنسي في البرلمان الأوروبي"