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الجمعة 16 كانون الأول 2022 ساعة 18:26

رئيس وزراء الجزائر: نحتضن ندوة بشأن مكافحة الإرهاب في أفريقيا الربيع المقبل

رئيس وزراء الجزائر: نحتضن ندوة بشأن مكافحة الإرهاب في أفريقيا الربيع المقبل
ونقلت صحيفة "النهار"، عن رئيس الوزراء الجزائري أن "بلاده تقوم بالتنسيق والشراكة مع الولايات المتحدة الأمريكية لاحتضان ندوة موسعة بشأن مكافحة الإرهاب في أفريقيا، من المقرر أن تعقد خلال فترة الربيع".

وأكد ابن عبد الرحمن أن" القارة الأفريقية تعاني من مخاطر جمة وعلى رأسها الإرهاب والتطرف العنيف، بالإضافة إلى التغيرات المناخية التي ألحقت خسائر بشرية بالشعوب الأفريقية بسبب تأثيراتها، فضلا عن مشاكل الفقر والأزمات الغذائية والصحية."

وجاءت تصريحات رئيس الوزراء الجزائري في كلمة له خلال أشغال القمة "الأمريكية الأفريقية"، التي عقدت بالعاصمة الأمريكية واشنطن وشارك فيها ممثلا عن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون.

وأشار الوزير الجزائري الأول إلى أن" الوضع المقلق للغاية الذي تعيشه القارة الأفريقية والذي يخلق حالة من عدم الاستقرار في المنطقة، يفرض على المجتمع الدولي الالتزام الأكبر والتعاون الوثيق بهدف مواجهة هذه التحديات بشكل فعّال"، مشددا على" أهمية دعم الدول الأفريقية من خلال ضخ استثمارات ناجعة خاصة في مجالات المنشآت القاعدية والزراعية والصناعات التحويلية والطاقة والمناجم".
مصدر : وكالات
رقم : 1030478
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