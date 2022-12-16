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الجمعة 16 كانون الأول 2022 ساعة 19:45

ليبيا: قتيلان باشتباكات مسلحة غرب طرابلس

ليبيا: قتيلان باشتباكات مسلحة غرب طرابلس
وقال مصدر أمني بالمدينة، إن "الاشتباكات اندلعت بين فصيلين مسلحين بالمدينة، صباح اليوم الجمعة، باستخدام أسلحة خفيفة، على خلفية خلاف بين مسلحي الفصيلين".

وفيما أشار المصدر إلى أن" الفصيلين يتبعان الأجهزة الأمنية في حكومة الوحدة الوطنية"، أكد أن" هذه التبعية "اسمية فقط، وأن هذه المليشيات تتصرف بمعزل عن أي سلطة".

وأضاف: "أحد الفصيلين يقوده أحمد الدباشي الملقب بـ(العمو) المطلوب للعدالة الدولية على خلفية تورطه في جرائم تهريب البشر، والآخر متورط في قضايا تهريب الوقود".

وتابع: "بعد هدوء لقرابة الساعة من أجل السماح للأسر القاطنة وسط المدينة بالخروج، عادت الاشتباكات بشكل كثيف باستخدام الأسلحة المتوسطة"، مضيفا أن" أحد الفصيلين استعان بمسلحي جهاز فرقة الإسناد الأولى بمدينة الزاوية المجاورة لصبراتة، بهدف اقتحام مقار "العمو" وسط المدينة والقبض عليه وطرد مسلحيه".

وتعد مدينتا صبراتة والزاوية من أبرز المدن الواقعة غربي البلاد والتي تنشط فيها مليشيات تهريب البشر والوقود، وشهدت عدة مرات اشتباكات مسلحة بين فصائلها للسيطرة على نقاط التهريب من أجل توسيع نفوذها.
مصدر : وكالات
رقم : 1030490
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