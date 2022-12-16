رصد '58 خرقاً' لاتفاق التهدئة في الحديدة اليمنية

وأوضح مصدرفي غرفة العمليات أن" من بين الخروقات تحليق طائرة تجسسية في أجواء الجبلية، كما ارتكبت قوى العدوان 14 خرقا بقصف مدفعي لعدد 39 قذيفة و 43 خرقا بالأعيرة النارية المختلفة."