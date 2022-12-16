العراق.. مقتل واصابة خمسة أطفال بانفجار عبوة ناسفة في الموصل

اسلام تايمز (العراق)- افاد مصدر امني عراقي ، اليوم الجمعة، بمقتل طفلين واصابة ثلاثة اخرين اثر انفجار عبوة ناسفة من مخلفات "داعش" الإرهابي في محافظة نينوى.