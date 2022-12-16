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الجمعة 16 كانون الأول 2022 ساعة 21:03

ليبيا.. عودة الهدوء إلى غرب طرابلس بعد اشتباكات خلفت قتيلين

ليبيا.. عودة الهدوء إلى غرب طرابلس بعد اشتباكات خلفت قتيلين
وجاءت عودة الهدوء بعد تدخل من قبل رابطتي حكماء مدينتي الزاوية وصبراتة، بحسب تأكيد عضو رابطة حكماء مدينة الزاوية، البشتي الزحوف.

وأوضح الزحوف أن "الهدوء عاد إلى أرجاء صبراتة بعد وساطة للتهدئة بين الطرفين المتصارعين، تخللتها اتصالات كثيفة انتهت بالاتفاق على تسليم الطرفين الأشخاص المطلوبين لإحدى الجهات الأمنية الرسمية في مدينة طرابلس".

وأشار الزحوف إلى أن "عملية التهدئة انخرط فيها مسؤولون في بلدية صبراتة"، مؤكداً "توقف إطلاق النار، وأن "اتفاق التهدئة دخل خيز التنفيذ".

ولفت إلى أن" المشاورات ستستمر لحل الخلافات بشكل نهائي بين الأطراف المسلحة في المنطقة".

وقتل مدنيان جراء اشتباكات مسلحة اندلعت، اليوم الجمعة، بين مجموعات مسلحة متصارعة في مدينة صبراتة، غرب طرابلس، في ليبيا، بحسب ما أعلن جهاز الإسعاف والطوارئ الحكومي.

وقال مصدر أمني في المدينة إن "الاشتباكات اندلعت بين فصيلين مسلحين فيها، صباح اليوم، باستخدام أسلحة خفيفة، على خلفية خلاف بين مسلحي الفصيلين".

وفيما أشار المصدر إلى أن" الفصيلين يتبعان الأجهزة الأمنية في حكومة الوحدة الوطنية"، أكد أن" هذه التبعية "اسمية فقط، وأن هذه المليشيات تتصرف بمعزل عن أي سلطة".

وأضاف: "أحد الفصيلين يقوده أحمد الدباشي الملقب بـ(العمو)، المطلوب للعدالة الدولية على خلفية تورطه في جرائم تهريب البشر، والآخر متورط في قضايا تهريب الوقود".

وتابع: "بعد هدوء لقرابة الساعة من أجل السماح للأسر القاطنة وسط المدينة بالخروج، عادت الاشتباكات بشكل كثيف باستخدام الأسلحة المتوسطة"، مضيفا أن أحد الفصيلين استعان بمسلحي جهاز فرقة الإسناد الأولى بمدينة الزاوية المجاورة لصبراتة، بهدف اقتحام مقار "العمو" وسط المدينة والقبض عليه وطرد مسلحيه.

وتعد مدينتا صبراتة والزاوية من أبرز المدن الواقعة غربي البلاد، والتي تنشط فيها مليشيات تهريب البشر والوقود، وشهدت عدة مرات اشتباكات مسلحة بين فصائلها للسيطرة على نقاط التهريب من أجل توسيع نفوذها.
مصدر : وكالات
رقم : 1030500
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