هل ستنتهي حقبة الصراع بين الاحزاب السياسية التونسية؟

وقال الباحثون إن تراكم الازمات في تونس جعل الشارع والكثيرين، من تيارات سياسية يؤيدون قرارات الرئيس قيس سعيد الأخيرة.



وأضاف الباحثون بالشؤون المغاربية أنه بالرغم من كل الإنتقادات التي وجهت للرئيس قيس سعيد بشأن القانون الانتخابي لكن الانتخابات ستجري على الأساس المطلوب.



الباحثون بالشؤون المغاربية أكدوا أن الوضع الاقتصادي هو وضع صعب جدا وإن هذا لا يعود الى فشل الحكومة الحالية فحسب بل إلى الصراعات التي خلفتها الاحزاب السياسية على وجه الخصوص.



من جهتهم قال قياديون في حزب التيار الشعبي بتونس إن الانتخابات التشريعية في تونس سوف تنهي مرحلة مظلمة من تاريخ تونس.



وأضاف القياديون في حزب التيار الشعبي أن هذه الانتخابات سوف تنتهي معها مصالح ومجموعات سياسية وسوف تبني مشروعا وطنيا آخر يريده التونسيين. مشيرين الى أن هذه الإنتخابات بحسب البعض لن تكون حاسمة في مستقبل تونس.



القياديون في حزب التيار الشعبي أكدوا أن الشعب التونسي سيذهب الى صناديق الاقتراع بأهداف يريد تحقيقها ويختار من يريد وفي النهاية المترشحون لهم مشاريع مختلفة، مشيرين إلى أن بعد الانتخابات التشريعية لا يمكن أن يكون هناك مجال للخطأ.



بدورهم قال باحثون سياسيون إن المغزى في أي انتخابات سياسية حتى يختار الشعب من بينهم من يشعل انه قادر على قيادته في المراحل القادمة.



وأضاف الباحثون السياسيون أن التنافس غائب في الانتخابات الحالية لأن معظم الأحزاب السياسية والشخصيات السياسية في تونس غائبة عنها بسبب أنهم يعتقدون بأن نتائج هذه الإنتخابات ليست معتمدة ولا تستطيع أن تغير مصير البلاد.