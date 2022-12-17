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السبت 17 كانون الأول 2022 ساعة 10:40

ما ذنب هؤلاء الأطفال ليتعرّضوا لهذا القدر من الظلم؟

ما ذنب هؤلاء الأطفال ليتعرّضوا لهذا القدر من الظلم؟
وكتب حساب "سعوديون مع الاقصى" تعليقا على هذا الفيديو قائلا:"ما ذنب هؤلاء الأطفال ليتعرّضوا لهذا القدر من الظلم والضطهاد؟".
مصدر : وكالات
رقم : 1030578
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