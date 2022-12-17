ما ذنب هؤلاء الأطفال ليتعرّضوا لهذا القدر من الظلم؟

اسلام تايمز (فلسطين) - نشر حساب "سعوديون مع الاقصى" على توييتر، مقطع فيديو من قوات الاحتلال التی تعتقل عددا من الاطفال الفلسطينيين بالعنف و تاخذهم الى سيارة الشرطة.