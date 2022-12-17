ناشط يمني يغرد ويرد على مزاعم تحالف العدوان ضد إيران

وكتب في حسابه بتويتر : "من منكم شاف فارسي عندنا في صنعاء" في إشارة الى كذب مزاعم التحالف.



يذكر أن تحالف العدوان شن هجوما على الشعب اليمني قبل 7 سنوات بمزاعم واهية لكنه يروج في اعلامه بأن مشكلة اليمن تكمن في" التواجد الإيراني" هناك.