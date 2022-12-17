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السبت 17 كانون الأول 2022 ساعة 18:08

احتجاجات شعبية ضد مرتزقة تحالف العدوان السعودي الاماراتي

احتجاجات شعبية ضد مرتزقة تحالف العدوان السعودي الاماراتي
وفي هذا الصدد منطقة ردفان الواقعة في محافظة لحج جنوب اليمن تشهد منذ ايام حراكا شعبيا كبيرا ضد المجلس الانتقالي المدعوم من قبل الامارات، حيث شهدت شوارع المدينة منذ اكثر من ثلاثة ايام احتجاجات واسعة وخروج الاف المحتجين للشوارع للمطالبة بطرد قوات الانتقالي والتنديد بالدعم المالي الذي تتلقاه من قبل ابوظبي.

وافادت مصادر من اليمن بأن ابناء الجنوب يتهمون الأجهزة الأمنية التابعة للانتقالي بارتكاب الكثير من الانتهاكات بحق السكان وانها اقدمت على قتل وتعذيب واختطاف عدد من الابرياء ولم تحترم العديد من القبائل خاصة في منطقة ردفان وهو ما جعلها في مواجهة مع الجماهير التي كانت تؤيدها في وقت سابق.

هذا بينما يقول الانتقالي ان الاحتجاجات ضده مدعومه من قبل حكومة العليمي وحزب الاصلاح وان هدفها اقصاءه والانقلاب عليه في الجنوب.

وفي السياق تشهد محافظة مأرب في شمال شرق البلاد حركة احتجاجية واسعة من قبل ابناء القبائل، حيث تصاعدت الاشتباكات في الاونة الاخيرة بين ابناء القبائل وقوات حزب الاصلاح المدعوم من قبل السعودية في مارب.

وافادت مصادر في مارب ان العشرات قتلوا خلال اليومين الماضيين بين قبائل عبيده وقوات الاصلاح، حيث شنت القبائل هجوم على منشاءات نفطية للمطالبة بتفير الديزل والبنزين الذي يمر من امام اعينهم لكنهم لا يستفيدون منه شي حسب تعبيرهم.

ويشتكي القبائل من حرمانهم من الثروة والنفط وتركهم بدون اي خدمات مضيفين ان مزارعهم ماتت بسبب انعدام المشتقات النفيطة وعدم اهتمام السعودية او الحكومة التابعة لها بالازمات الموجودة.

مصادر في مارب قالت ان قوات حكومة المرتزقة مدعومه سعوديا شنت قصفا مكثفا على القرى الآهلة بالسكان في منطقة غوبربان موقعة قتلى وجرحى في صفوف أفراد القبائل التي تعد من أبرز قبائل المحافظة هذا ويرى العديد من المراقبين ان ما يحدث في مارب هو بدايه لثورة قبلية ضد التحالف السعودي ومرتزقته.
رقم : 1030633
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