رواد التواصل ينتقدون النواب الالمان.. العمامة هي لرسول الله(ص)

وكتب الناشط على شبكات التواصل ياسر الخيرو عبر تويتر قائلا: "النازية خسرت المعركة في الحرب العالمية الثانية، ولكنها هذا الشعار يعني معاداتهم للإسلام، العمامة هي عمامة رسول الله (ص) وليست رمزاً سياسيا".