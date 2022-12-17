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السبت 17 كانون الأول 2022 ساعة 18:45
رواد التواصل ينتقدون النواب الالمان.. العمامة هي لرسول الله(ص)
وكتب الناشط على شبكات التواصل ياسر الخيرو عبر تويتر قائلا: "النازية خسرت المعركة في الحرب العالمية الثانية، ولكنها هذا الشعار يعني معاداتهم للإسلام، العمامة هي عمامة رسول الله (ص) وليست رمزاً سياسيا".
مصدر :
وكالات
رقم :
1030639
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