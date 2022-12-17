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السبت 17 كانون الأول 2022 ساعة 18:50

مصر و الأردن يبحثان التعاون الثنائي والقضايا الإقليمية والدولية

مصر و الأردن يبحثان التعاون الثنائي والقضايا الإقليمية والدولية
و"تطرق الاتصال إلى مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالتعاون الثنائي، فضلا عن تبادل وجهات النظر والرؤى تجاه القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك"، وفقا لبيان من الرئاسة المصرية.

وعبر الرئيس المصري للملك الأردني "عن اعتزازه بما تشهده العلاقات الثنائية بين البلدين من تطور مستمر، وتنسيق حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية، وشدد على أهمية استمرار جهود توسيع نطاق مجالات التعاون الثنائي المختلفة وتعميقها، بما يعظم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين".

من ناحيته، أشاد ملك الأردن، عبد الله الثاني، خلال الاتصال الهاتفي "بالعلاقات الثنائية الأخوية بين مصر والأردن، وبالتنسيق الدائم مع الرئيس المصري، وأكد تطلعه للدفع قدماً بأطر التعاون الثنائي على شتى الأصعدة".

يأتي ذلك بينما تشهد الأردن احتجاجات وتوترات جراء إضراب أعلنه سائقو الشاحنات ووسائل النقل المختلفة منذ أكثر من 10 أيام، بسبب رفع الحكومة أسعار المحروقات.
مصدر : وكالات
رقم : 1030642
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