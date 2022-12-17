بايدن يواصل خطة ترامب لنقل السفارة الأميركية إلى القدس المحتلة

وقال المقال إن "خطط السفارة الجديدة التي قدمتها الإدارة بهدوء في الأسابيع الأخيرة، من شأنها أن تعزز الانقلاب المفاجئ في سياسة ترامب وتنتهك سابقة الولايات المتحدة بشأن وضع القدس المحتلة والاستيلاء الإسرائيلي غير القانوني المستمر على الأراضي الفلسطينية".



وبحسب الموقع، فإن "اعتراضات الملاك الشرعيين للأرض، بمن فيهم المواطنون الأميركيون، غير معترف بها من قبل الإدارة الأميركية. كما ستجعل السفارة الجديدة الحكومة الأميركية مشاركاً نشطاً في هذا الاستيلاء، وسيجري بناء المجمع المخطط له على أرض تمت مصادرتها بشكل غير قانوني من الفلسطينيين، الذين لا يزال لأحفادهم، كما للعديد من المواطنين الأميركيين، ملكيات في هذه الأراضي".



ويقول الموقع إنه "وبحسب القانون يحق لأحفاد ملاك الأراضي الأساسيين المطالبة بملكيتهم للأراضي.. وبما أن الإدارة الأميركية تمضي قدماً في خطة بناء السفارة في موقع "ألنبي"، فهي تقوم بدور المصادرة غير القانونية لهذه الأراضي، بما في ذلك انتهاك حقوق المواطنين الأميركيين".



ووفقاً للخطط التي قدمتها وزارة الخارجية الأميركية لسلطات الاحتلال الإسرائيلي، سيتم بناء المجمع الدبلوماسي على قطعة أرض عشبية تُعرف باسم "ثكنات ألنبي"، بعد معسكر بريطاني سابق استأجره البريطانيون من عائلات فلسطينية.



وقالت وسائل إعلام عبرية في وقت سابق إن "أميركا لم تتراجع عن قرار ترامب نقل السفارة، وأكّدت أن الديمقراطيين لن يتراجعوا عن خطة ترامب في ما يخص نقل السفارة إلى القدس".



وكان الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، أعلن انتقال سفارة بلاده من "تل أبيب" إلى القدس المحتلة عام 2018، وأغلق منشأة منفصلة في المدينة كانت قنصلية مرتبطة بالفلسطينيين.



وتعهّد بايدن، الذي فاز على ترامب في الانتخابات الرئاسية الأميركية عام 2020، معاودةَ فتح القنصلية، لكن من دون أن يحدّد موعداً لذلك.