?>?> زاخاروفا تعلق على توسيع العقوبات الأوروبية ضد روسيا - اسلام تايمز

واعتبرت زاخاروفا أن قادة الاتحاد الأوروبي، غير قادرين على الخروج من الحلقة المفرغة للقيود والاعتراف بعدم جدوى جميع العقوبات ضد روسيا وسياسة الضغط على روسيا.



وقالت: “الحزمة الحالية سيكون لها نفس التأثير الذي كان لجميع سابقاتها – تفاقم المشاكل الاجتماعية والاقتصادية في الاتحاد الأوروبي نفسه”.



وأضافت: “بسبب الخطوات غير المدروسة من جانب بروكسل، اصطدم مواطنو الاتحاد الأوروبي بنقص في الطاقة وبالتضخم، ويلوح في الأفق تهديد حقيقي بانخفاض التصنيع في اقتصاد الاتحاد الأوروبي. أما بالنسبة للحظر المفروض على بث أربع وسائل إعلام روسية أخرى في أراضي الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، فإن مثل هذه الإجراءات الاستبدادية، للأسف، أصبحت ممارسة شائعة في بروكسل”.