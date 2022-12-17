?>?> الأمن العام الأردني يكثف الانتشار الأمني في البلاد - اسلام تايمز

وفي بيان قالت مديرية الأمن العام إنها ستكثف انتشارها الأمني "لضمان إنفاذ سيادة القانون والحفاظ على أمن المواطنين".



وأضافت المديرية أن "انتشار قوة أمنية في مختلف محافظات المملكة تكفل حفظ الأمن وحماية المواطنين، وتؤمّن حرية التنقل على جميع الطرق، والتصدي لكل من يحاول الاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة، والتعامل وفق أحكام القانون مع المخربين".



وكانت المديرية أعلنت أنها تعاملت مع ما وصفته بأحداث شغب في عدد من مناطق الاردن، وأضافت حسبما نقلت "بترا" في وقت سابق، أنه تم "إلقاء القبض على 44 شخصا شاركوا بتلك الأعمال في مختلف المناطق"، وأشارت إلى أنه "ستتم إحالتهم للجهات المختصة، إضافة إلى مَن أُلقي القبض عليهم في الأيام السابقة".