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الاثنين 19 كانون الأول 2022 ساعة 12:16

انطلاق منتدى طهران الثالث للحوار

انطلاق منتدى طهران الثالث للحوار
ويعقد المنتدى في مركز الدراسات السياسية والدولية في مبني وزارة الخارجية تحت عنوان "سياسة الجوار للجمهورية الإسلامية الإيرانية، نهج للصداقة وبناء الثقة.

ووزير الخارجية الايراني "حسين أمير عبداللهيان" ورئيس الوزراء العراقي السابق "عادل عبد المهدي" ورئيس نيكاراغوا ورئيس المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية الإيراني"كمال خرازي" هم المتحدثون في الجلسة الافتتاحية للمنتدي.

وقال رئيس الوزراء العراقي الأسبق، "عادل عبد المهدي" في كلمة خلال المنتدى، ان الجمهوریة الإسلامية الإیرانیة تواجه شتی الصعوبات ولکنها مازالت قویة وصامدة.

واضاف عادل عبد المهدي أنه انهارت تحکم القطبین وظهرت قوی جديدة بالعالم وشهدنا في الفتره الأخیره تراجع القوی الغربیة في مختلف المستویات العلمیة والعسکرية.

واكد وجود الکیان الغاصب للقدس من أهم ازمات المنطقة واضاف، إن إشراف الرئیس الأمریکی السابق علی عملیات اغتیال الشهیدین قاسم سلیماني وأبو مهدي المهندس مؤشر علی ضعف هیمنة هذه الدولة.

هذا وقال مساعد وزير الخارجية للشؤون الإقليمية القطري محمد بن عبدالعزيز الخليفي في منتدى طهران الثالث للحوار ، إن الحوار وسيلة واحدة و مثمرة لتعزيز العلاقات بين دول الجوار.

وأضاف الخليفي أن قطر تؤمن بأن الحوار هي وسیلة واحدة و مثمرة لتعزیز العلاقات بین دول الجوار و دول المنطقة.

ويستضيف المنتدى نحو 70 شخصًا من 36 دولة بمن فيهم مسؤولين سياسيين ومدراء مؤسسات فكرية ومعاهد أبحاث ومفكرين وباحثين.

ويتم في الاجتماعات الأربعة لهذا المنتدى بعد الافتتاح، بحث ومناقشة آخر التطورات في غرب آسيا والأمن في الخليج الفارسي، والروابط الإقليمية وأمن الطاقة، والأزمة الأوكرانية وتداعياتها الإقليمية والعالمية، وآفاق السلام والحكومة الشاملة في أفغانستان.

يذكر أن منتدى طهران للحوار، الذي عقدت جولتاه الأولى والثانية في عامي 2019 و 2020، قد لعب دورا بارزا في التقريب والتفاعل بين المسؤولين والمفكرين السياسيين في مجال الدراسات الدولية والإقليمية، وخاصة في مجال غرب آسيا.
مصدر : وكالات
رقم : 1030896
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