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الاثنين 19 كانون الأول 2022 ساعة 16:56

وزارة الصحة : لا وفاة جديدة بفيروس كورونا في ايران

وزارة الصحة : لا وفاة جديدة بفيروس كورونا في ايران
وسجلت الوزارة، في تقريرها الصادر اليوم الإثنين حول آخر الإحصائيات الرسمية المتعلقة بفيروس كورونا في ايران، 75 اصابة جديدة؛ حسب نتايج الفحوصات التي جرت منذ امس الأحد ولغاية اليوم على صعيد البلاد.

وأشار التقرير، إلى أن اجمالي عدد الذين تعرضوا للاصابة بكورونا في ايران، بلغ لحد اليوم 7 ملايين و560 الفا و519 شخصا، دون تسجيل ارتفاع في مجموع الوفيات من 144 الفا و664 حالة.

ونوهت الصحة في تقريرها ايضا، بارتفاع مجموع المتعافين من مرض كورونا في ايران، الى 7 ملايين و335 الفا و743 شخصا؛ لحد اليوم.

وحول التطعيم العام ضد فيروس كورونا، فقد اعلنت الصحة الايرانية توزيع ما مجموعه 155 مليونا و100 الفا و444 جرعة من اللقاحات المضادة (الاولى والثانية والتذكيرية) على صعيد البلاد.
رقم : 1030938
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