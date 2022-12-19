53 خرقاً لقوى العدوان في الحديدة خلال الساعات الماضية

وأوضح مصدر في غرفة العمليات، لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، أن من بين خروقات قوى العدوان تحليق 16 طائرة تجسسية في أجواء الجبلية.



وأشار المصدر إلى أن قوى العدوان ارتكبت أيضا ثمانية خروقات بقصف مدفعي و29 خرق بالأعيرة النارية المختلفة.