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الاثنين 19 كانون الأول 2022 ساعة 18:33

زاخاروفا: السياسة الأمريكية تضع موسكو وواشنطن على شفا صدام مباشر

زاخاروفا: السياسة الأمريكية تضع موسكو وواشنطن على شفا صدام مباشر
وقالت زاخاروفا: "بعد الفشل الأمريكي الذريع في أفغانستان، تنخرط الولايات المتحدة أكثر في صراع جديد، وهذا لا يتجلى فقط بدعم نظام النازيين الجدد في كييف بالتمويل والتسليح، بل وأيضا بزيادة الوجود العسكري على الأرض.

هذا أمر خطير وسياسة خالية من بعد النظر، تضع الولايات المتحدة وروسيا على شفا صدام مباشر. نطالب إدارة (الرئيس جو) بايدن بتقييم الوضع بعقلانية، وتجنب الدخول في دوامة التصعيد الخطير".

وأشارت زاخاروفا إلى أن ما يجري، "نتيجة طبيعية لرغبة الولايات المتحدة بالحفاظ على هيمنتها بشتى الوسائل، متجاهلة الحقائق الجيوسياسية الجديدة، فضلاً عن الغطرسة، وعدم الاستعداد لإجراء حوار جاد حول الضمانات الأمنية (لروسيا)".

وأعربت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية عن أملها بأن يُسمع صوت موسكو في واشنطن، لافتة في الوقت ذاته، إلى انعدام ما يدعو للتفاؤل حتى الآن، بهذا الشأن.

وعقد لقاء أمريكي - روسي، بوقت سابق، في إسطنبول على مستوى ممثلين دبلوماسيين، لبحث مشاكل التأشيرات بين البلدين، وتبادل الدبلوماسيين وعمل بعثتي البلدين الدبلوماسيتين.

وعلق نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، على اللقاء؛ موضحا أنه لا يعتبر إشارة إلى استئناف الحوار مع واشنطن حول المواضيع الرئيسة، وإنما هو مجرد اتصال تقني.

وأكد السفير الروسي لدى الولايات المتحدة، أناتولي أنطونوف، في وقت سابق، انعدام أي إشارات أو دلائل تدعو إلى التفاؤل، بشأن تحسن العلاقات بين موسكو وواشنطن.
مصدر : وكالات
رقم : 1030953
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