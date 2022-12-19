الصفحة الرئيسية
0
الاثنين 19 كانون الأول 2022 ساعة 20:02

جبهة “العمل الإسلامي”: معركتنا مع الاحتلال الغاصب مفتوحة

جبهة “العمل الإسلامي”: معركتنا مع الاحتلال الغاصب مفتوحة
وأشارت الجبهة إلى “أن معركتنا مع الاحتلال الغاصب مفتوحة، وأن تكاليفها مرتفعة الثمن جدا، وأن التضحيات الجمة التي يقدمها الشعب الفلسطيني على مذبح الحرية، وكل الدماء الزكية التي تسقط على أرض فلسطين وتروي تربتها الطاهرة ستؤدي حتما إلى النصر المظفر مهما طال الزمن وغلت التضحيات”.

ولفتت الجبهة، الى “أن ميادين القتال المباشر في قطاع غزة العزة وفي ضفة الشجعان والأبطال جنين ونابلس والخليل ورام الله والقدس الشريف والمرابطين فيه وفي المسجد الأقصى المبارك دفاعا عنه وعن قدسيته وحرمته، وكل هذه الميادين أظهرت للعالم أجمع أن العدو فشل وعجز في القضاء على هذه الانتفاضة والثورة الرائدة المباركة، وان كلماكينات الحرب العسكرية والأمنية والاستخباراتية، وكل هذه القوة المفرطة والجرائم الإرهابية الرهيبة التي ترتكبها قوات الاحتلال، وكل هذه الفظاعة والبشاعة التي لم تفت من عزيمة وإرادة وشكيمة وتصميم المقاومين الشرفاء عن متابعة طريق الجهاد، طريق ذات الشوكة رغم غدر وطعن الدول المطبعة مع العدو بظهر القضية الفلسطينية العادلة وتخليهم عنها في أحلك الظروف ما يشكل وصمة عار على جبين تلك الدول وبصمة شرف على صدور المقاومين ومن معهم من الشرفاء والأحرار”.

ودعت “الجبهة “، إلى “تفعيل وتصعيد العمل المقاوم ردا على كل هذه الجرائم الرهيبة”.
رقم : 1030971
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
الشيخ قاسم: يوم الشهداء يوم التعهد بمواصلة الجهاد ومقاومة التطبيع
الشيخ قاسم: يوم الشهداء يوم التعهد بمواصلة الجهاد ومقاومة التطبيع
في حال حدوث حرب.. تنبؤات ‘‘إسرائيليّة‘‘ بمثابة كابوس
في حال حدوث حرب.. تنبؤات ‘‘إسرائيليّة‘‘ بمثابة كابوس
19 كانون الأول 2022
كيف ردت ‘‘إسرائيل‘‘ على خدمات أنقرة؟
كيف ردت ‘‘إسرائيل‘‘ على خدمات أنقرة؟
19 كانون الأول 2022
دور أنشطة التجسس للكيان الصهيوني في زعزعة الاستقرار الإقليمي
دور أنشطة التجسس للكيان الصهيوني في زعزعة الاستقرار الإقليمي
19 كانون الأول 2022
"صنعاء لن تظل مكتوفة الأيدي".. هل يتحمل التحالف النتائج المترتبة على التصعيد ويدفع ثمن حماقته؟
"صنعاء لن تظل مكتوفة الأيدي".. هل يتحمل التحالف النتائج المترتبة على التصعيد ويدفع ثمن حماقته؟
19 كانون الأول 2022
عبودية في السعودية.. المهاجرون الإثيوبيون بين نار الموت أو الترحيل
عبودية في السعودية.. المهاجرون الإثيوبيون بين نار الموت أو الترحيل
19 كانون الأول 2022
قائد الثورة الاسلامية يعزي برحيل آية الله السيد صادق الروحاني
قائد الثورة الاسلامية يعزي برحيل آية الله السيد صادق الروحاني
17 كانون الأول 2022
استخبارات الحرس الثوري تعتقل عناصر خلية لمثيري الشغب غرب طهران
استخبارات الحرس الثوري تعتقل عناصر خلية لمثيري الشغب غرب طهران
17 كانون الأول 2022
ما هي أسباب إلغاء عضوية إيران في اللجنة الأممية لحقوق المرأة؟
ما هي أسباب إلغاء عضوية إيران في اللجنة الأممية لحقوق المرأة؟
17 كانون الأول 2022
جليلي: هدف الشهيد " عجميان " كان الدفاع عن الثورة الإسلامية
جليلي: هدف الشهيد " عجميان " كان الدفاع عن الثورة الإسلامية
16 كانون الأول 2022
العميد فدوي: الاعداء لجأوا للحرب الهجينة بعد عجزهم عن شن الحرب العسكرية
العميد فدوي: الاعداء لجأوا للحرب الهجينة بعد عجزهم عن شن الحرب العسكرية
16 كانون الأول 2022
لا دواء.. لا مواد أولية.. لا قَطع أجنبياً.. أميركا تصعّد
لا دواء.. لا مواد أولية.. لا قَطع أجنبياً.. أميركا تصعّد 'حرب التجويع' على سوريا
16 كانون الأول 2022
الخارجية الايرانية ترد على مواقف واجراءات الاتحاد الاوروبي العدائية ضد ايران
الخارجية الايرانية ترد على مواقف واجراءات الاتحاد الاوروبي العدائية ضد ايران
16 كانون الأول 2022

أحدث العناوين

إخترنا لکم
في حال حدوث حرب.. تنبؤات ‘‘إسرائيليّة‘‘ بمثابة كابوس
كيف ردت ‘‘إسرائيل‘‘ على خدمات أنقرة؟
دور أنشطة التجسس للكيان الصهيوني في زعزعة الاستقرار الإقليمي
"صنعاء لن تظل مكتوفة الأيدي".. هل يتحمل التحالف النتائج المترتبة على التصعيد ويدفع ثمن حماقته؟