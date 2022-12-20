الصفحة الرئيسية
0
الثلاثاء 20 كانون الأول 2022 ساعة 08:00

وزير الخارجية الإيراني يصل إلى الأردن

وزير الخارجية الإيراني يصل إلى الأردن
وبحسب البيان الرسمي لوزارة الخارجية الإيرانية ، وصل "حسين أمير عبد اللهيان" إلى العاصمة الأردنية عمان ، على رأس وفد صباح اليوم الثلاثاء ، للمشاركة في قمة بغداد 2 ، ولاقى الترحيب من قبل المديرين الإقليميين والاحتفاليين في وزارة الخارجية الأردنية.

وأضاف البيان أنه خلال هذه الرحلة ، سيلتقي وزير الخارجية الإيراني ببعض المسؤولين المشاركين في الاجتماع ، بينما يلقي كلمة في الاجتماع الرسمي بغداد 2 ويعرض وجهات نظر الجمهورية الإسلامية الإيرانية بشأن أمن وتنمية جمهورية إيران الإسلامية. العراق.

ويشارك مسؤولون من الأردن ومصر والكويت والسعودية والإمارات وفرنسا وقطر وعمان والبحرين وإيران وتركيا في اجتماع بغداد 2 المقرر عقده اليوم في مركز "الملك حسين" في منطقة بحر الميت غرب عمان.

وكان العراق على اتصال مع فرنسا منذ فترة بشأن الترتيبات اللازمة لعقد هذا الاجتماع، وفي هذا الصدد تم إجراء مكالمتين هاتفيتين بين الرئيس الفرنسي ورئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني خلال أسبوع.
رقم : 1031027
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
إيران: مستعدون للتوصل الى اتفاق نووي مقبول لكافة الأطراف
إيران: مستعدون للتوصل الى اتفاق نووي مقبول لكافة الأطراف
شكوى ‘‘إسرائيليّة‘‘ للفيفا ضد الفريق المغربيّ.. ما نتيجتها؟
شكوى ‘‘إسرائيليّة‘‘ للفيفا ضد الفريق المغربيّ.. ما نتيجتها؟
20 كانون الأول 2022
مظاهرات ضد نتنياهو .. ما هي الأسباب؟
مظاهرات ضد نتنياهو .. ما هي الأسباب؟
20 كانون الأول 2022
طالبان في طريقها إلى التفكك
طالبان في طريقها إلى التفكك
20 كانون الأول 2022
ابن سلمان يوظف التكنولوجيا الرقمية لاستهداف المعارضين السعوديين في الخارج
ابن سلمان يوظف التكنولوجيا الرقمية لاستهداف المعارضين السعوديين في الخارج
20 كانون الأول 2022
نفي المحامي صلاح العموري.. حلقة من مسلسل الإجرام الإسرائيليّ
نفي المحامي صلاح العموري.. حلقة من مسلسل الإجرام الإسرائيليّ
20 كانون الأول 2022
الشيخ قاسم: يوم الشهداء يوم التعهد بمواصلة الجهاد ومقاومة التطبيع
الشيخ قاسم: يوم الشهداء يوم التعهد بمواصلة الجهاد ومقاومة التطبيع
19 كانون الأول 2022
في حال حدوث حرب.. تنبؤات ‘‘إسرائيليّة‘‘ بمثابة كابوس
في حال حدوث حرب.. تنبؤات ‘‘إسرائيليّة‘‘ بمثابة كابوس
19 كانون الأول 2022
كيف ردت ‘‘إسرائيل‘‘ على خدمات أنقرة؟
كيف ردت ‘‘إسرائيل‘‘ على خدمات أنقرة؟
19 كانون الأول 2022
دور أنشطة التجسس للكيان الصهيوني في زعزعة الاستقرار الإقليمي
دور أنشطة التجسس للكيان الصهيوني في زعزعة الاستقرار الإقليمي
19 كانون الأول 2022
"صنعاء لن تظل مكتوفة الأيدي".. هل يتحمل التحالف النتائج المترتبة على التصعيد ويدفع ثمن حماقته؟
"صنعاء لن تظل مكتوفة الأيدي".. هل يتحمل التحالف النتائج المترتبة على التصعيد ويدفع ثمن حماقته؟
19 كانون الأول 2022
عبودية في السعودية.. المهاجرون الإثيوبيون بين نار الموت أو الترحيل
عبودية في السعودية.. المهاجرون الإثيوبيون بين نار الموت أو الترحيل
19 كانون الأول 2022
قائد الثورة الاسلامية يعزي برحيل آية الله السيد صادق الروحاني
قائد الثورة الاسلامية يعزي برحيل آية الله السيد صادق الروحاني
17 كانون الأول 2022

أحدث العناوين

إخترنا لکم
شكوى ‘‘إسرائيليّة‘‘ للفيفا ضد الفريق المغربيّ.. ما نتيجتها؟
مظاهرات ضد نتنياهو .. ما هي الأسباب؟
طالبان في طريقها إلى التفكك
ابن سلمان يوظف التكنولوجيا الرقمية لاستهداف المعارضين السعوديين في الخارج