وزير الخارجية الإيراني يصل إلى الأردن

وبحسب البيان الرسمي لوزارة الخارجية الإيرانية ، وصل "حسين أمير عبد اللهيان" إلى العاصمة الأردنية عمان ، على رأس وفد صباح اليوم الثلاثاء ، للمشاركة في قمة بغداد 2 ، ولاقى الترحيب من قبل المديرين الإقليميين والاحتفاليين في وزارة الخارجية الأردنية.



وأضاف البيان أنه خلال هذه الرحلة ، سيلتقي وزير الخارجية الإيراني ببعض المسؤولين المشاركين في الاجتماع ، بينما يلقي كلمة في الاجتماع الرسمي بغداد 2 ويعرض وجهات نظر الجمهورية الإسلامية الإيرانية بشأن أمن وتنمية جمهورية إيران الإسلامية. العراق.



ويشارك مسؤولون من الأردن ومصر والكويت والسعودية والإمارات وفرنسا وقطر وعمان والبحرين وإيران وتركيا في اجتماع بغداد 2 المقرر عقده اليوم في مركز "الملك حسين" في منطقة بحر الميت غرب عمان.



وكان العراق على اتصال مع فرنسا منذ فترة بشأن الترتيبات اللازمة لعقد هذا الاجتماع، وفي هذا الصدد تم إجراء مكالمتين هاتفيتين بين الرئيس الفرنسي ورئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني خلال أسبوع.