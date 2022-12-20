موسكو: الإجراءات الأمريكية هي سبب الأزمة في الاتفاق النووي

وأضاف فاسيلي نيبينزيا ،مساء أمس الاثنين ، في اجتماع مجلس الأمن الدولي بشأن تنفيذ القرار 2231 وخطة العمل الشاملة المشتركة: الانسحاب الأحادي للولايات المتحدة. من خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي) وعقوباتها الأحادية الجانب ضد إيران هي السبب الرئيسي للأزمة الحالية ، لكن تقرير الميسّر لتنفيذ القرار 2231 يوحي وكأن تصرفات إيران شبيهة بأفعال أمريكا وحتى ان طهران مسؤولة عن الأزمة الحالية في تنفيذ خطة العمل الشاملة المشتركة.



وانتقد الدبلوماسي الروسي تجاهل انسحاب الولايات المتحدة من خطة العمل الشاملة المشتركة في التقارير المقدمة في اجتماع مجلس الأمن ، بما في ذلك تقرير الأمين العام للأمم المتحدة ، وأكد أن ما هو غير قانوني ، العقوبات الانفرادية والتمييزية التي تفرضها الولايات المتحدة على إيران والتي يجب أن ترفع بشكل كامل و إلى الأبد ، لكن التقرير المقدم يوضح أن تعليق وإعفاء هذه العقوبات كاف.



واضاف السفير الروسي لدى الأمم المتحدة: على الأمانة العامة للأمم المتحدة عدم الرضوخ للضغوط الأجنبية. أي تحقيق بشأن الوضع القانوني للقرار 2231 باطل.



وقال نيبينزيا: إن روسيا تعتقد أنه لا يوجد بديل لخطة العمل الشاملة المشتركة ويجب أن تعمل بكامل طاقتها مرة أخرى في أقرب وقت ممكن.



وأكد سفير روسيا لدى الأمم المتحدة: أفعال أمريكا تسببت في أزمة في خطة العمل الشاملة المشتركة ، وفي الوقت نفسه لم نر جدية هذا البلد في خفض التوترات وإعادة الدخول في الاتفاقية.



وفي إشارة إلى الجهود المبذولة للتوصل الى خطة العمل الشاملة المشتركة ، قال إنه قبل سبع سنوات ، أثبتت جهودنا المشتركة للعالم أن الدبلوماسية تعمل ، وإذا كانت هناك إرادة سياسية كافية ، فيمكننا تحقيق نتيجة رغم التناقضات.



وقال الدبلوماسي الروسي البارز مدافعا عن الجمهورية الاسلامية الايرانية، إنه بالنظر إلى الأعمال الهدامة للولايات المتحدة ، فإن تصرفات إيران كانت مجرد رد فعل على ضغوط واشنطن.



وتابع السفير الروسي لدى الأمم المتحدة: تصريحات المسؤولين الأمريكيين تظهر أن اميركا لا ترغب بإحياء خطة العمل الشاملة المشتركة.



كما وصف اتهامات الغرب بتقديم إيران طائرات مسيرة لروسيا لاستخدامها في حرب أوكرانيا بأنها لا أساس لها وملفقة ، وقال: أوكرانيا لم تتمكن بعد من تقديم دليل على وجود طائرات إيرانية مسيرة. لكن الدول الغربية والولايات المتحدة تعتزم فرض مزيد من العقوبات على إيران وروسيا باتهامات لا أساس لها.