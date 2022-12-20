العراق.. 14 شهيدا ومصابا في ديالى بـاستهداف مسلح لـ سيارات مدنية

وقال المصدر إن مجموعة مسلحة يعتقد انها تابعة لجماعة "داعش" الارهابية شنت، مساء أمس الاثنين، تعرضا على عجلات مدنية ضمن منطقة التحويلة في ديالى.



وأضاف المصدر أن "التعرض اسفر عن استشهاد 6 اشخاص واصابة 8 اخرين بجروح".



وفي تفاصيل أخرى، كشف قائمقام قضاء الخالص بمحافظة ديالى عدي الخدران، عن تفاصيل الهجوم الإرهابي على قرية البوبالي، فيما أكد أن الهجوم أسفر عن استشهاد وإصابة 11 مدنيا.



وقال الخدران للعراقية الاخبارية تابعته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "مجموعة إرهابيين يستقلون دراجات نارية هاجموا قرية البو بالي التي تقع في أطراف قضاء الخالص من ثلاثة محاور في الساعة الثامنة والنصف مساء، حيث تعد من القرى الزراعية والتي يقطنها مزارعين"، مبينا أن "العشرات من الأهالي هبوا للتصدي للهجوم الإرهابي والذي كان بعضهم غير مسلح".



وأضاف، أن "العملية الإرهابية التي استمرت لمدة نصف ساعة أسفرت عن استشهاد 8 أشخاص وإصابة 3 بينهم شخص بجروح بليغة"، لافتا الى ان "القوات الأمنية تجري الآن عمليات تفتيش بحثا عن الإرهابيين".



وأكد ان "هناك أشخاص مشتبه بهم يمكن التحقق معهم لمعرفة الجناة"، مبينا، أن "هناك بؤر إرهابية قريبة من القرية لم يتم معالجتها سابقا"