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الثلاثاء 20 كانون الأول 2022 ساعة 11:07

إيران: مستعدون للتوصل الى اتفاق نووي مقبول لكافة الأطراف

إيران: مستعدون للتوصل الى اتفاق نووي مقبول لكافة الأطراف
وقال أيرواني "إيران تدعو أميركا للكف عن خداع وتضليل المجتمع الدولي حول الاتفاق النووي، ومثلما كان متوقعاً فقد أعرب أعضاء مجلس الأمن الدولي مرة أخرى عن دعمهم لإحياء الاتفاق النووي وطالبوا بتنفيذه بالكامل كإجراء عملي وحيد".

وأضاف ايرواني: من الواضح أن استرجاع الاتفاق النووي وإحيائه لا يمكن إلا من خلال معالجة الجذور الرئيسية لوضعه الحالي، أي انسحاب أميركا منه في 8 مايو 2018، مشيراً إلى أنه "منذ الانسحاب، أعادت أميركا فرض جميع العقوبات اللاإنسانية والظالمة  ضد إيران في انتهاك واضح لالتزاماتها القانونية الصريحة بموجب القرار 2231 (2015)".

وبين مندوب ايران لدى الأمم المتحدة "نحن على استعداد لاستئناف المفاوضات النووية في فيينا للتوصل الى حل مقبول من قبل كافة الأطراف، ونحن مستعدون لعقد مؤتمر وزراء خارجية اطراف الاتفاق النووي لإعلان إحياء الاتفاق، لكن مندوب أمريكا في الأمم المتحدة يحاول إظهار إيران وكأنها هي من خرجت من هذا الاتفاق! على الولايات المتحدة وضع حد لخداع العالم".

وكان وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان التقى اليوم الثلاثاء بمسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل على هامش القمة المنعقدة حول العراق في الأردن.
وحضر هذا الاجتماع كبير مفاوضي إيران علي باقري كني ومنسق الاتحاد الأوروبي للمفاوضات النووية انريكي مورا.

وكانت الترويكا الأوروبية قالت في بيان بعد اجتماع مجلس الأمن بشأن إيران، "تنتهك إيران التزاماتها بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة لمدة ثلاث سنوات ونصف وتواصل تطوير برنامجها النووي"، مضيفة "ليس لدى إيران أي مبرر مدني موثوق لهذه الأعمال التي تنطوي على مخاطر كبيرة في مجال انتشار الأسلحة النووية".

وتابع الترويكا الأوروبية: لم يكن برنامج إيران النووي متقدمًا كما هو عليه اليوم.
رقم : 1031069
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