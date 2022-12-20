شبح عودة القواعد الأمريكية إلى الرقة بعد 3 سنوات من إغلاقها

وأفاد مصدر صحفي شرقي سوريا، نقلاً عن مصادر محلية بمدينة الحسكة، أن قافلة عسكرية ضخمة تابعة للجيش الأمريكي عبرت مدينة الحسكة، اليوم الأحد 18 ديسمبر- كانون الأول، متوجهة إلى قاعدته غير الشرعية بمدينة الشدادي النفطية (50 كم ) جنوبي مدينة الحسكة.



وتابع المصدر أن القافلة كانت مكونة من 43 شاحنة ومدرعة عسكرية بينها 4 مدافع ثقيلة من نوع (هاوترز) الأمريكية، وذخائر وصهاريج وصناديق مغلقة مع عربات نوع “همر” أمريكية، كانت قادمة من مدينة القامشلي وتوجهت عبر الطريق الدولي (الحسكة – دير الزور) المعروف باسم (الخرافي) إلى مدينة الشدادي.



وكانت قوات “التحالف الأمريكي” المزعوم استقدمت قبل خمسة أيام تعزيزات عسكرية كبيرة إلى مناطق سيطرة “قسد” الموالية لها شرقي سوريا، قادمة من عبر معبر الوليد البري الحدودي غير الشرعي مع منطقة شمال العراق.



وتتألف التعزيزات، بحسب مصادر محلية تحدثت لـ “سبوتنيك”، مما يقارب 100 شاحنة محملة بالأسلحة والمعدات العسكرية بينها مدفع ثقيل من نوع (هاوترز) وذخائر وصهاريج وصناديق مغلقة، حيث عبرت المنطقة باتجاه قواعد قوات “التحالف الدولي” المزعوم بقيادة الجيش الأمريكي في محافظة الحسكة.



كما كانت القوات الأمريكية أدخلت بداية الشهر الحالي، رتلاً عسكرياً عبر معبر الوليد غير الشرعي قادماً من منطقة شمال العراق مكوناً من 40 عربة وشاحنة، ضم عربات من نوع (برادلي) القتالية، بالإضافة إلى عربات مصفحة وأجهزة رادار للرصد، وحاملات دبابات، بالإضافة إلى شاحنات تحمل مواد لوجستية، توجهت فورا إلى قاعدتي تل بيدر والشدادي بريف محافظة الحسكة.



الرقة.. عودة بعد 3 سنوات



وفي نفس السياق، أفادت مصادر محلية بريف محافظة الرقة، بأن القوات الأمريكية تستعد للإعلان عن إنشاء قاعدة عسكرية جديدة لها في منطقة (الفرقة 17) بريف الرقة الشمالي وذلك بعد ثلاثة سنوات من انسحابها من المنطقة، إبان العملية العسكرية التركية ضد مناطق “قسد” بمنطقتي رأس العين شمالي الحسكة وتل أبيض شمالي الرقة والتي انتهت بالسيطرة عليهما بعد انسحاب “قسد” منهما.



وقالت المصادر إنّ القوات الأمريكية أنشأت قاعدة انتشار عسكرية خاصة بها ضمن الفرقة 17، المتمركزة شمالي مدينة الرقة الخاضعة لسيطرة قوات “قسد”، وإن هذه القوات انتهت من إنشاء ثكنات عسكرية خاصة بها، ضمن مقرات الفرقة 17 واستقدمت تعزيزات عسكريّة، وتعمل على تنفيذ خطط إعادة انتشار ضمن مناطق سيطرة “قسد”.



جدير بالذكر، أنّ القوات الأمريكيّة بدأت بالتجهيز لقاعدة عسكرية خاصة بها في المدخل الجنوبي لمدينة الرقة، قرب جسر الرشيد أيضاً وذلك بعد العودة بإجراء دوريات عسكرية مشتركة مع قوات “قسد” خلال الأيام الماضية.



وتأتي التطورات العسكرية الأمريكية بعد ارتفاع وتيرة العمليات العسكرية والاستهدافات المستمرة التي تقوم بها مجموعات يعتقد بأنها من أبناء القبائل العربية الرافضين للوجود الأمريكي في مناطقهم وقيامهم بسرقة الثروات الباطنية والقمح بشكل مستمر منذ سنوات.



وأضافت المصادر بأن هذه التعزيزات العسكرية والتحركات تأتي أيضا في محاولة لإفشال المساعي الروسية والحكومية السورية التي تعمل على إعادة انتشار الجيش العربي السوري، على الحدود السورية في أرياف محافظات الحسكة والرقة وحلب، وخفض التصعيد العسكري بين القوات التركية من طرف وقوات”قسد” من طرف أخر، خصوصاً في ضوء المساعي الروسية والطلب التركي بعودة العلاقات بين أنقرة ودمشق.

وتنتشر قوات دول “التحالف الدولي “المزعوم لمحاربة تنظيم “داعش” الإرهابي (المحظور في روسيا) والقوات الأمريكية في 28 موقعا وقاعدة في شرقي سوريا ضمن محافظتي الحسكة ودير الزور وتتموضع في محيط وداخل وبالقرب آبار النفط والغاز حصراً، وبحسب المعلومات فإنّ هذه القواعد تضم أكثر من ألفي جندي أمريكي.