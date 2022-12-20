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الثلاثاء 20 كانون الأول 2022 ساعة 12:32

قوات الاحتلال الأمريكي تنفذ انزالا جويا بريف الحسكة

قوات الاحتلال الأمريكي تنفذ انزالا جويا بريف الحسكة
واوضح المصدر ان قوات الاحتلال الاميركي اعتقلت شخصين وافدين من دير الزور كانا داخل المنزل المستهدف الذي يقع الى جانب مدرسة البيروتي في مدينة الشدادي بريف الحسكة.
رقم : 1031082
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