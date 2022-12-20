ممثل السوداني: هيئة الحشد تطالب بمحاسبة واشنطن

وقال ممثل رئيس الوزراء وزير العمل احمد الاسدي، خلال الحفل التأبيني لاستشهاد قادة النصر المقام في مجلس النواب: "ننقل تحيات رئيس الوزراء واعتذاره عن الحضور بسبب حضور قمة بغداد في الاردن ونحتفي اليوم بذكرى التأبينية الثالثة نحتفي بالثبات على المنهج والعقيدة واستعادة البطولات التي سطروها"، مضيفا ان "أبو مهدي المهندس كان مطيعاً للمرجعية الدينية".



وأوضح ان "المرجعية عندما صدرت فتوى المرجعية كان المهندس وسليماني ورفاقهما اول من استجاب لهذه الفتوى وبقوا اوفياء لهذه الاستجابة وحريصين على تنفيذها بكل جوانبها".



وفي السياق نفسه، طالب نائب رئيس اركان الحشد الشعبي أبو عامر العيساوي، الحكومة بتحمل الأعباء والمسؤوليات لمحاسبة الإدارة الامريكية على جرائمها في العراق.



وقال العيساوي خلال الحفل التأبيني لاستشهاد قادة النصر المقام في مجلس النواب، "الشهيد القائد قاسم سليماني قدم الغالي والنفيس من أجل حفظ وحدة العراق ونطالب الحكومة بتحمل أعباء ومهام محاسبة الجناة سواء في الادارة الاميركية أو في الداخل".