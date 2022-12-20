أميرعبداللهيان: الحوار والتعاون بين دول المنطقة ليس خيارا وإنما ضرورة ملحة

وفي كلمته بمؤتمر بغداد للتعاون والشراكة وصف حسين أميرعبداللهيان المؤتمر بأنه يشكل دعما للعراق ومساعيه للتعامل مع دول المنطقة.



وشدد على أن: الحوار والتعاون بين دول الإقليم من أجل تحقيق السلام والأمن والتنمية ليس خيارا وإنما هو ضرورة ملحة.



وقال وزير الخارجية الإيرانية: نعتبر استقرار بلدنا وأمنه يرتبط بأمن واستقرار المنطقة.. قدمنا أطهر دمائنا وأشجع شبابنا للدفاع عن أمن المنطقة.



وفيما أكد أميرعبداللهيان أن إيران وقفت إلى جانب كل من العراق وسوريا، شدد على أن جهاد الشهيدين سليماني والمهندس سيظل خالدا في ذاكرة شعوب المنطقة.



هذا وأعلن وزير الخارجية الإيرانية استعداد طهران للتعاون مع كافة دول المنطقة.