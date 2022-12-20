جيش الاحتلال يزعم: إسقاط طائرة مسيرة تسللت من داخل لبنان

وأوضح، في تصريح عبر مواقع التّواصل الاجتماعي، أنّ "المسيّرة تعود كما يبدو إلى"حزب الله، مؤكّدًا أنّ "جيشه سيواصل العمل لمنع أيّ خرق لكيانه المحتل ".