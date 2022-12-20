بعد حادثة ديالى.. اللواء رسول يتوعد الإرهابيين: الرد المناسب سيكون قريباً

وقال رسول في بيان، إن "العمليات العسكرية المنفذة من قبل القطعات الأمنية في مختلف قواطع المسؤولية التي قصمت ظهر الإرهاب وقتلت قيادته بضربات موجعة، قابلتها أعمال جبانة من قبل عناصر عصابات داعش الإرهابية لن تمر من دون عقاب سريع من جانب الأجهزة الأمنية المعنية".



وأوضح البيان، أن "بعد الحادث الإرهابي الإجرامي الجبان الذي نفذته عناصر إرهابية، مساء أمس الاثنين في قرية البوبالي بقضاء الخالص، والذي أدى الى استشهاد عدد من المواطنين وإصابة آخرين، وبحسب توجيهات القائد العام للقوات المسلحة، توجه صباح اليوم وفد أمني رفيع المستوى لمتابعة مجريات هذا الاعتداء الغاشم، فيما باشرت الوكالات والدوائر الاستخباراتية بعمل مكثف للتوصل الى العناصر الإرهابية التي أقدمت على ارتكاب هذا الحادث الإرهابي".



وأضاف: "تم إعادة نشر القطعات الأمنية بحسب طلب أهالي المنطقة بعد زيارة الوفد الأمني لهم، وجرى تعزيز القاطع بكاميرات حرارية وأبراج مراقبة، ومسك مداخل ومخارج المنطقة".



وتابع البيان إن "الأجهزة الأمنية المختصة تواصل تحقيقاتها في هذا الاعتداء، وإن الرد المناسب سيكون قريباً.. الرحمة لشهداء العراق كافة والشفاء العاجل للجرحى الشجعان".



وأفاد مصدر أمني عراقي، الاثنين، باستشهاد وإصابة 14 شخصاً بتعرض مسلح على سيارات مدنية في محافظة ديالى.



وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن مجموعة مسلحة يعتقد انها تابعة لجماعة "داعش" الارهابية شنت، مساء أمس الاثنين، تعرضا على عجلات مدنية ضمن منطقة التحويلة في ديالى.



وأضاف المصدر أن "التعرض اسفر عن استشهاد 6 اشخاص واصابة 8 اخرين بجروح".



وفي تفاصيل أخرى، كشف قائمقام قضاء الخالص بمحافظة ديالى عدي الخدران، عن تفاصيل الهجوم الإرهابي على قرية البوبالي، فيما أكد أن الهجوم أسفر عن استشهاد وإصابة 11 مدنيا.



وقال الخدران للعراقية الاخبارية تابعته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "مجموعة إرهابيين يستقلون دراجات نارية هاجموا قرية البو بالي التي تقع في أطراف قضاء الخالص من ثلاثة محاور في الساعة الثامنة والنصف مساء، حيث تعد من القرى الزراعية والتي يقطنها مزارعين"، مبينا أن "العشرات من الأهالي هبوا للتصدي للهجوم الإرهابي والذي كان بعضهم غير مسلح".



وأضاف، أن "العملية الإرهابية التي استمرت لمدة نصف ساعة أسفرت عن استشهاد 8 أشخاص وإصابة 3 بينهم شخص بجروح بليغة"، لافتا الى ان "القوات الأمنية تجري الآن عمليات تفتيش بحثا عن الإرهابيين".



وأكد ان "هناك أشخاص مشتبه بهم يمكن التحقق معهم لمعرفة الجناة"، مبينا، أن "هناك بؤر إرهابية قريبة من القرية لم يتم معالجتها سابقا".