الصفحة الرئيسية
0
الثلاثاء 20 كانون الأول 2022 ساعة 17:22

رئيس الجمهورية: الشهيد سليماني رمز لمحاربة الإرهاب في العالم

رئيس الجمهورية: الشهيد سليماني رمز لمحاربة الإرهاب في العالم
وأضاف السيد رئيسي في رسالة عبر الفيديو بمناسبة ذكرى تأسيس إذاعة المقاومة : الشهيد سليماني كان شخصية عظيمة لديه أسلوب، ونهج خاص به يمكن أن يستفيد منه العالم الإسلامي.

وأكد رئيس الجمهورية: الهدف من تدشين إذاعة المقاومة هو تبيين المقاومة والتوعية وإعداد شعبنا وشباب المنطقة والدول المضطهدة في العالم ويعتبر عملا مباركا للغاية.

وقال: أشكر مسؤولي إذاعة المقاومة وأثمن جهودهم، لافتا إلى أن الشهيد سليماني وحياته ومقاومته وإنسانيته، ومحبته للناس وحبه للشهداء وسلوكه ومواجهته للعدو، رمز للمقاومة والصمود ومكافحة الإرهاب في العالم.

وأقيمت المراسم صباح اليوم الثلاثاء بحضور مسؤولي مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الإيراني وابنة الشهيد سليماني وجمع من قادة الجيش وحرس الثورة الاسلامية وعائلات الشهداء.
رقم : 1031117
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
إيران: مستعدون للتوصل الى اتفاق نووي مقبول لكافة الأطراف
إيران: مستعدون للتوصل الى اتفاق نووي مقبول لكافة الأطراف
شكوى ‘‘إسرائيليّة‘‘ للفيفا ضد الفريق المغربيّ.. ما نتيجتها؟
شكوى ‘‘إسرائيليّة‘‘ للفيفا ضد الفريق المغربيّ.. ما نتيجتها؟
20 كانون الأول 2022
مظاهرات ضد نتنياهو .. ما هي الأسباب؟
مظاهرات ضد نتنياهو .. ما هي الأسباب؟
20 كانون الأول 2022
طالبان في طريقها إلى التفكك
طالبان في طريقها إلى التفكك
20 كانون الأول 2022
ابن سلمان يوظف التكنولوجيا الرقمية لاستهداف المعارضين السعوديين في الخارج
ابن سلمان يوظف التكنولوجيا الرقمية لاستهداف المعارضين السعوديين في الخارج
20 كانون الأول 2022
نفي المحامي صلاح العموري.. حلقة من مسلسل الإجرام الإسرائيليّ
نفي المحامي صلاح العموري.. حلقة من مسلسل الإجرام الإسرائيليّ
20 كانون الأول 2022
الشيخ قاسم: يوم الشهداء يوم التعهد بمواصلة الجهاد ومقاومة التطبيع
الشيخ قاسم: يوم الشهداء يوم التعهد بمواصلة الجهاد ومقاومة التطبيع
19 كانون الأول 2022
في حال حدوث حرب.. تنبؤات ‘‘إسرائيليّة‘‘ بمثابة كابوس
في حال حدوث حرب.. تنبؤات ‘‘إسرائيليّة‘‘ بمثابة كابوس
19 كانون الأول 2022
كيف ردت ‘‘إسرائيل‘‘ على خدمات أنقرة؟
كيف ردت ‘‘إسرائيل‘‘ على خدمات أنقرة؟
19 كانون الأول 2022
دور أنشطة التجسس للكيان الصهيوني في زعزعة الاستقرار الإقليمي
دور أنشطة التجسس للكيان الصهيوني في زعزعة الاستقرار الإقليمي
19 كانون الأول 2022
"صنعاء لن تظل مكتوفة الأيدي".. هل يتحمل التحالف النتائج المترتبة على التصعيد ويدفع ثمن حماقته؟
"صنعاء لن تظل مكتوفة الأيدي".. هل يتحمل التحالف النتائج المترتبة على التصعيد ويدفع ثمن حماقته؟
19 كانون الأول 2022
عبودية في السعودية.. المهاجرون الإثيوبيون بين نار الموت أو الترحيل
عبودية في السعودية.. المهاجرون الإثيوبيون بين نار الموت أو الترحيل
19 كانون الأول 2022
قائد الثورة الاسلامية يعزي برحيل آية الله السيد صادق الروحاني
قائد الثورة الاسلامية يعزي برحيل آية الله السيد صادق الروحاني
17 كانون الأول 2022

أحدث العناوين

إخترنا لکم
شكوى ‘‘إسرائيليّة‘‘ للفيفا ضد الفريق المغربيّ.. ما نتيجتها؟
مظاهرات ضد نتنياهو .. ما هي الأسباب؟
طالبان في طريقها إلى التفكك
ابن سلمان يوظف التكنولوجيا الرقمية لاستهداف المعارضين السعوديين في الخارج