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الثلاثاء 20 كانون الأول 2022 ساعة 18:57

اليمن..واستراتيجية جديدة في التصدي للعدوان السعودي الاماراتي

اليمن..واستراتيجية جديدة في التصدي للعدوان السعودي الاماراتي
وفي هذا الصدد قال مستشار المجلس السياسي الاعلی محمد مفتاح:"امام صلف العدوان ومماطلته وعدم جديته في ايقاف العدوان علی الشعب اليمني ومحاولة الوصول الی حل مشرف لانهاء هذا العدوان بالتأكيد ليس امام الشعب اليمني الا ان يرفع العصی في وجه هذا المعتدي".

وأكد ان الشعب اليمني يدعو الی السلم، لكن مع استمرار العدوان عليه وبعد فشل العدوان اثر 8 سنوات من العدوان علی اليمن والتدمير والقتل والترويع وكل اشكال حرب الإبادة الشاملة، لايمكن ان يبقی الشعب اليمني مكتوف الايدي امام استمرار هذا العدوان.

ومن جانبه قال باحث سياسي أن ما تسمی بالهدنة في اليمن لم تعد ذات قيمة ولم تلتزم دول تحالف العدوان بها رغم ان القادة اليمنيين يريدون السلام.

وأوضح ان الهدنة في اليمن، بقيت في حالة "لاحرب، لاسلام" وهذا لاينفع الشعب اليمني، فالشعب اليمني يبحث عن سلام عادل شامل كامل يوقف العدوان ويرفع الحصار ويخرج المحتل من البلاد ويحرر المطارات والموانئ اليمنية ويمنح الشعب اليمني الاستفادة من ثرواته النفطية والغازية.

وأكد ان تحالف العدوان لايبحث عن هذه الاشياء وجل ما يبحث عنه هو تركيع الشعب اليمني وتجويعه من خلال الحصار وتقسيم البلاد من خلال تسليح الميليشيات المختلفة.

وفي السياق أكد محلل استراتيجي ضرورة تفعيل الورقة العسكرية اليمنية، معتبراً تجميدها في الوقت الحالي قد يأتي بنتائج كارثية.

وقال المحلل: صنعاء قدمت تجربة خلال 8 أشهر من ضبط النفس والدخول في حوارات متعددة ومايجري في مسقط يؤكد انها حريصة علی السلام رغم ذلك، فانها حريصة علی انتزاع حق أبناء الشعب اليمني من سياسات العدوان الاقتصادية التي تريد ان تركع هذا الشعب.

وأوضح ان صنعاء لديها أكثر من ورقة، أهمها الورقة العسكرية مؤكداً ان تجميد هذه الورقة في الوقت الحالي الذي يحشد فيه تحالف العدوان ادواته ويحاول تثبيت بعض الميليشيات العسكرية في اكثر من منطقة واعطائها صبغة قانونية من خلال السلطات المحلية وفي هذا الحال، صنعاء هي الوحيدة التي جمدت الورقة العسكرية وتجميدها لمدة طويلة قد يأتي بنتائج كارثية.

وبيّن ان الورقة العسكرية أوجعت دول تحالف العدوان السعودي وغيرت من موازين القوی ودفعت السعودية والامارات وامريكا للبحث عن الهدنة وصنعاء تعلم انها جمدت ورقة رابحة وستتغير الموازين بمجرد اعادة تفعيل هذه الورقة.
رقم : 1031134
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