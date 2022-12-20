أبناء الجولان المحتل: نعم لوحدة النضال مع الشعب الفلسطيني حتى دحر الاحتلال

وقال الأهالي في بيان اليوم: إننا في الحركة الوطنية الأسيرة وعموم أبناء الجولان السوري المحتل ننعي القائد والمناضل الفلسطيني ناصر أبو حميد الذي ارتقى شهيدا داخل معتقلات الاحتلال الإسرائيلي جراء سياسة القمع والبطش والإهمال الطبي المتعمد التي يتعرض لها الأسرى الأبطال، مشيرين إلى أن أبو حميد كان مناضلا بطلا يختزل إرادة وطن بأكمله، حيث كانت حياته سلسلة متواصلة من النضال والصمود.



وأضاف أبناء الجولان المحتل إننا في الجولان السوري المحتل وقد تقاسمنا مع الشعب الفلسطيني معاناة وقهر وظلم الاحتلال، وتقاسمنا مع أسرانا في معتقلات الاحتلال الحرمان والقهر لعشرات السنين فإننا نبارك للشعب الفلسطيني الشقيق استشهاد البطل أبو حميد، مشددين على مواصلة طريق النضال المشترك حتى دحر الاحتلال عن أرض الجولان السوري المحتل وتحرير كل فلسطين منه.



واستشهد الأسير أبو حميد 50 عاما صباح اليوم بعد معاناة طويلة مع مرض سرطان الرئة فاقمها رفض سلطات الاحتلال نقله الى أحد مشافي الضفة الغربية المحتلة أو الإفراج عنه رغم التدهور الخطير في صحته منذ آب 2021 في انتهاك سافر للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والمعاهدات الدولية الخاصة بحماية الأسرى.