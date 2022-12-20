ايران.. تحيي الذكرى السنوية لاستشهاد حسن ايرلو

وفي هذا الصدد قال قائد فيلق القدس التابع لحرس الثورة الإسلامية العميد إسماعيل قاآني: "الشهيد إيرلو كان حاضرا في جميع سوح الجهاد التي وجب حضوره فيها. إن افضل لقب له هو رجل المقاومة. إذا أردنا الوقوف بوجه الاستكبار علينا أن نكون مقاومين، وبالمقاومة هزمنا امريكا واسرائيل واذنابهما في المنطقة. كلما حاولت امريكا واسرائيل أن تضغط علينا فإننا أيضا سنرد عليهم بقوة".



واستذكر المشاركون في المراسم صفات الشهيد حسن ايرلو، واكدوا أنهم ماضون على نهج الكرامة الذي خطه هذا الشهيد كسائر الشهداء.



ومن جانبه قال رئيس المجلس الشورى الإيراني السابق علي لاريجاني : "إنه حقا كان يستحق لقب السفير المجاهد، ولقد كان حقا سفيرا لائقا. وإن مقام السفير وفر أرضية لجهاده وكفاحه. وكان قادرا على أن يكون صديقا جيدا للشهيد سليماني".



وفي سياق متصل قال نجل الشهيد حسن إيرلو، علي إيرلو : "كان للشهيد إيرلو مؤشران خاصان، أحدهما معرفة الله والآخر معرفة النفس، ومن خلال تقوية الإيمان منذ الصغر خدم الثورة الاسلامية وجبهة المقاومة واستطاع أيضا أن يتعرف على موهبته ووضعها في هذا الطريق".



التحق شهيد حرب الدفاع المقدس والدبلوماسية، السفير المجاهد ' حسن ايرلو' بالرفيق الأعلى بعد سنوات من الجهاد، وخلال اثنين واربعين عاما قضاها في معقل الجهاد وأثناء أداء مهامه كسفير في اليمن، لم يدخر جهدا في مواجهة نظام الاستكبار، واستطاع أن يكون سندا قويا للشعب اليمني.



ويذكر بان 'الشهيد إيرلو' كان سفيرا شجاعا وقف إلى جانب الشعب اليمني لينقل مظلومية هذا الشعب الى العالم ليصبح ناصرا للمظلومين ومحاربا للإرهاب.