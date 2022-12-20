استشهاد شاب سوري بإنفجار لغم في ريف دير الزور

وذكر مدير مشفى الأسد بدير الزور الدكتور مأمون حيزة في تصريح لمراسل سانا أن المشفى استقبل اليوم شاباً “15 عاما” متوفياً نتيجة إصابته بشظايا في الرأس والبطن ناجمة عن انفجار لغم.