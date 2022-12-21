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الأربعاء 21 كانون الأول 2022 ساعة 09:54

واشنطن ستسلم كييف أنظمة الدفاع الصاروخي ‘‘باتريوت‘‘

واشنطن ستسلم كييف أنظمة الدفاع الصاروخي ‘‘باتريوت‘‘
وذكرت المصادر انه سيتم الإعلان عن شحنات من هذا النوع من الأسلحة في إطار حزمة جديدة من المساعدة العسكرية لأوكرانيا.

بالإضافة إلى ذلك، تعتزم واشنطن تسليم سلطات كييف، قنابل جوية موجهة JDAM (ذخيرة الهجوم المباشر المشترك).

ولا تزال غير محددة بشكل واضح، مواعيد تسليم هذه المنظومات، لأن الجيش الأمريكي لم يقم بعد بتدريب القوات الأوكرانية على استخدام نظام الدفاع الصاروخي هذا. ومن المفترض أن يتم تدريب عناصر الجيش الأوكراني على استخدام المنظومة، في قاعدة عسكرية أمريكية في ألمانيا وسيستغرق الأمر عدة أسابيع.

في وقت سابق، ذكرت شبكة CNN، نقلا عن مصادر لم تكشفها، أن واشنطن تضع اللمسات الأخيرة على خطط لتوريد أنظمة "باتريوت" إلى أوكرانيا.

من جانبها تحذر روسيا من مغبة توريد هذه الأسلحة إلى أوكرانيا، وذكر المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، أن هذه المجمعات ستصبح هدفا مشروعا للقوات المسلحة الروسية إذا سلمتها واشنطن إلى كييف.
مصدر : وكالات
رقم : 1031234
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