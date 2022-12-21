الصفحة الرئيسية
0
الأربعاء 21 كانون الأول 2022 ساعة 11:09

عرين الأسود تستهدف قوات الاحتلال في نابلس

عرين الأسود تستهدف قوات الاحتلال في نابلس
وقالت مجموعات العرين في بلاغ عسكري لها مساء الثلاثاء:" إن مجموعاتها قامت باستهداف مغتصبة براخا بعبوة محلية الصنع وصليات مباركة من الرصاص الساعة ١٦:٤٠".

ووجهت مجموعات العرين في بلاغها رسالة للاحتلال، قائلة:" فيا لواء الجولاني انتشر بالجبال والسهول واكمن لنا إن استطعت، فأعين العرين لن تنام وهناك أمهات تبكي على فلذات أكبادها وسنرى من سيحاصر من".

وفي السياق أعلنت سرايا القدس - كتيبة نابلس، تصديها لقوات الاحتلال على حاجز بيت فوريك بنابلس بالضفة المحتلة.

وقالت الكتيبة في بيان صحفي مقتضب: "تمكن مجاهدونا بعون الله وقوته قبل قليل من استهداف قوات الاحتلال على «حاجز بيت فوريك» بصليات كثيفة من الرصاص والانسحاب بسلام".

وتشهد المدن والمحافظات الفلسطينية توتراً شديداً على خلفية استشهاد الأسير المريض ناصر أبو حميد في سجون الاحتلال الصهيوني.

وفي وقت سابق من يوم الثلاثاء تحدث إعلام الاحتلال عن إصابة 3 جنود صهاينة في عملية دهس عند مفترق تل شوكت في النقب.
مصدر : وكالات
رقم : 1031246
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
في مواجهة احتلال الإمارات والسعودية.. الغضب المكبوت لأهالي جنوب اليمن ينتظر ساعة الصفر
في مواجهة احتلال الإمارات والسعودية.. الغضب المكبوت لأهالي جنوب اليمن ينتظر ساعة الصفر
عشية الذكرى الثالثة لاستشهاد قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس
عشية الذكرى الثالثة لاستشهاد قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس
21 كانون الأول 2022
الهجرة العكسيّة من فلسطين.. نقطة البداية لنهاية ‘‘إسرائيل‘‘
الهجرة العكسيّة من فلسطين.. نقطة البداية لنهاية ‘‘إسرائيل‘‘
21 كانون الأول 2022
نظرة على التركيبة السياسية لمجلس النواب اللبناني والعوائق الداخلية أمام انتخاب رئيس الجمهورية
نظرة على التركيبة السياسية لمجلس النواب اللبناني والعوائق الداخلية أمام انتخاب رئيس الجمهورية
21 كانون الأول 2022
حركة حماس.. احتفال ذكرى التأسيس وتحديات ورسائل
حركة حماس.. احتفال ذكرى التأسيس وتحديات ورسائل
21 كانون الأول 2022
إيران: مستعدون للتوصل الى اتفاق نووي مقبول لكافة الأطراف
إيران: مستعدون للتوصل الى اتفاق نووي مقبول لكافة الأطراف
20 كانون الأول 2022
شكوى ‘‘إسرائيليّة‘‘ للفيفا ضد الفريق المغربيّ.. ما نتيجتها؟
شكوى ‘‘إسرائيليّة‘‘ للفيفا ضد الفريق المغربيّ.. ما نتيجتها؟
20 كانون الأول 2022
مظاهرات ضد نتنياهو .. ما هي الأسباب؟
مظاهرات ضد نتنياهو .. ما هي الأسباب؟
20 كانون الأول 2022
طالبان في طريقها إلى التفكك
طالبان في طريقها إلى التفكك
20 كانون الأول 2022
ابن سلمان يوظف التكنولوجيا الرقمية لاستهداف المعارضين السعوديين في الخارج
ابن سلمان يوظف التكنولوجيا الرقمية لاستهداف المعارضين السعوديين في الخارج
20 كانون الأول 2022
نفي المحامي صلاح العموري.. حلقة من مسلسل الإجرام الإسرائيليّ
نفي المحامي صلاح العموري.. حلقة من مسلسل الإجرام الإسرائيليّ
20 كانون الأول 2022
الشيخ قاسم: يوم الشهداء يوم التعهد بمواصلة الجهاد ومقاومة التطبيع
الشيخ قاسم: يوم الشهداء يوم التعهد بمواصلة الجهاد ومقاومة التطبيع
19 كانون الأول 2022
في حال حدوث حرب.. تنبؤات ‘‘إسرائيليّة‘‘ بمثابة كابوس
في حال حدوث حرب.. تنبؤات ‘‘إسرائيليّة‘‘ بمثابة كابوس
19 كانون الأول 2022

أحدث العناوين

إخترنا لکم
في مواجهة احتلال الإمارات والسعودية.. الغضب المكبوت لأهالي جنوب اليمن ينتظر ساعة الصفر
عشية الذكرى الثالثة لاستشهاد قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس
الهجرة العكسيّة من فلسطين.. نقطة البداية لنهاية ‘‘إسرائيل‘‘
نظرة على التركيبة السياسية لمجلس النواب اللبناني والعوائق الداخلية أمام انتخاب رئيس الجمهورية