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الأربعاء 21 كانون الأول 2022 ساعة 11:11

كنعاني يرد على اشادة بومبيو بزعيمة زمرة خلق الإرهابية

كنعاني يرد على اشادة بومبيو بزعيمة زمرة خلق الإرهابية
كتب ناصر كناني المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ، في سلسلة تغريدات ،مساء أمس الثلاثاء ، ردًا على تصريحات وزير الخارجية الأمريكي السابق مايك بومبيو بشأن الارهابية "مريم رجوي": أصبح تحالف النظام الامريكي مع الإرهابيين وقتلة أكثر من 17 ألف مواطن إيراني أكثر وضوحا.

وأضاف: إن الإجراءات الأخيرة التي قام بها بعض المفلسين السياسيين الأمريكيين في "غسل الإرهاب" والتكريس المخزي للزعيم الإرهابي للمنافقين ومرتزقة صدام المجرم ، أوضح الوجه الكاذب لحقوق الإنسان الأمريكية.

وأفاد كنعاني أيضا انه على الرغم من أن تشبث النظام الأمريكي بالمفلسين والمجرمين لارتكاب أعمال وحشية ضد الحكومة والشعب الإيراني تظهر أن أيديهم خاوية ، ولكن هذه الحقيقة لاتقلل شيئا من المسؤوليات القانونية والدولية التي تتحملها واشنطن في انتهاك حقوق الشعب الإيراني ودعمها الصارخ لمنظمة إرهابية معروفه.

وكان مايك بومبيو وزير خارجية إدارة ترامب قد اعلن في اجتماع مناوئ لايران دعمه لاعمال الشغب في ايران وقال أنه لا أمل في التعاون مع الجمهورية الإسلامية. وشاركت في هذا الاجتماع ، مريم رجوي ، زعيمة زمرة خلق الإرهابية بشكل افتراضي.

وفي اجتماع بواشنطن ، أيد 250 من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي خطط زعيمة زمرة خلق الإرهابية ، وفي هذا الاجتماع اختار بومبيو مريم رجوي كرئيسة لإيران.

وقال وزير الخارجية حسين أميررابداللهيان أمس (الإثنين) على هامش منتدى حوار طهران الثالث في تصريح للصحفيين ، رداً على سؤال حول هذا الموضوع: بومبيو هو عنصرانتهت فترة صلاحيتة في أمريكا ، وقد عقد مع مجموعة أخرى ممن انتهت فترة صلاحيتهم اجتماعا مع من انتهكوا أمن وسلامة مواطنيهم ، وهم مسؤولون عن اغتيال واستشهاد 17 ألف رجل وامرأة وطفل وشيخ إيراني. فمثل هذه الاجتماعات تفتقر إلى القيمة والتأثير.
مصدر : وكالات
رقم : 1031247
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