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الأربعاء 21 كانون الأول 2022 ساعة 11:24
العراق.. الدراجي يعلن مغادرة منصب رئيس هيئة التصنيع الحربي
وقال الدراجي في تغريدة له على تويتر ، إنه "قرر مغادرة منصب رئيس هيئة التصنيع الحربي امتثالاً لقرار القضاء".
ادناه نص التغريدة:
مصدر :
وكالات
رقم :
1031250
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