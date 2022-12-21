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الأربعاء 21 كانون الأول 2022 ساعة 12:22

برلسكوني: لا يمكن تحقيق السلام في أوكرانيا بانتهاك القانون الدولي

برلسكوني: لا يمكن تحقيق السلام في أوكرانيا بانتهاك القانون الدولي
وأضاف برلسكوني: يقلقني السيناريو الحالي في أوكرانيا، والتهديدات التي تسمع من وقت لآخر بإمكانية استخدام الأسلحة النووية، بات تحقيق السلام، وإيجاد تسوية سريعة للأزمة الأوكرانية أمرا ضروريا، لكن انتهاك القانون الدولي لن يسهم في ذلك، ولا يمكن تحقيق السلام لدق إسفين وتقسيم البلدان الغربية”.

يذكر أن برلسكوني عرض في وقت سابق، وساطته والمستشارة الألمانية السابقة أنغيلا ميركل لحل الأزمة الأوكرانية، وأكد على ضرورة التواصل مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، للتوصل إلى تسوية سلمية.

يشار إلى أن برلسكوني، تعرض لانتقادات واسعة في الوسط السياسي، لرفضه إدانة العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.
مصدر : وكالات
رقم : 1031267
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