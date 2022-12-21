عشرات المستوطنين يقتحمون ‘‘الأقصى‘‘

وأفاد مصدر صحفي نقلا عن دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا منذ الصباح، المسجد الأقصى، من باب المغاربة، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسًا تلمودية.



وأشارت الأوقاف إلى أن قوات الاحتلال فرضت قيودًا مشددة على دخول المصلين الوافدين من القدس والداخل المحتل للأقصى، واحتجزت هوياتهم الشخصية عند بواباته الخارجية، ومنعت دخول بعض الشبان.



ويتعرض الأقصى يوميًّا عدا الجمعة والسبت، لسلسلة اقتحامات من المستوطنين، ضمن محاولات الاحتلال لتقسيمه زمانيًّا ومكانيًّا، في حين تتصاعد وتيرة الاقتحامات خلال ما يسمى الأعياد اليهودية، ويتخللها اعتداءات على المصلين والمرابطين وإبعادات عن المسجد.