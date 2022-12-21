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الأربعاء 21 كانون الأول 2022 ساعة 12:52

النخالة يُعزّي بشهداء الضفة والقدس: لاستمرار المقاومة حتى التحرير

النخالة يُعزّي بشهداء الضفة والقدس: لاستمرار المقاومة حتى التحرير
وعزا النخالة عائلة الشهيد الأسير ناصر أبو حميد من رام الله، مشيداً بهذه العائلة التي قدمت الشهداء والأسرى، وصبر الوالدة أم ناصر التي مثلت نموذجاً يحتذى به في التضحية والفداء.

وهاتف الأمين العام للجهاد ذوي الشهيد القائد في كتيبة جنين – سرايا القدس، تامر نشرتي بمخيم جنين، معرباً عن فخره بمسيرته الجهادية التي توجت بالشهادة وهو يؤدي واجبه، ويلتحق بقافلة عظيمة من رفاق دربه.

كما قدم القائد النخالة التعازي لعائلة الشقيقين الشهيدين محمد ومهند امطير من القدس، داعياً الله عز وجل أن يلهمهم الصبر والسلوان، ويربط على قلوبهم، وأن يجعل دمهما شفيعاً لهم، ولعنة على المحتل المجرم ومستوطنيه القتلة.

وأكد القائد النخالة خلال اتصاله بعوائل الشهداء الكرام، وقوف حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين بكل قادتها ومجاهديها إلى جانبهم، وافتخار شعبنا بهم وهم يقدمون التضحيات الكبيرة على طريق تحرير فلسطين.

وقال نخالة “إننا بعون الله وقوته نمضي معاً على عهدنا ووعدنا حتى النصر لشعبنا وأمتنا”، مشيراً إلى أن الشهداء هم عنواننا وقدوتنا وراياتنا التي ستبقى خفاقة في مسيرتنا المباركة نحو فلسطين وتحرير القدس.
رقم : 1031271
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