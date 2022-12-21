أحدث العناوين :
'الغارديان': آلاف المصريين معرضون للموت بسبب الهجرة نحو أوروبا
قوات الاحتلال تطلق قنبلة دخانية لإبعاد الجيش واللبنانيين قرب الحمامص
جدل واسع في مصر حول بيع أصول قناة السويس
بضربة جوية.. العراق يقضى على 5 إرهابيين في قضاء تلعفر
دمشق وطهران تبحثان سبل تطوير العلاقات الاعلامية
ايران: انتاج النفط يتجاوز الـ 3 ملايين برميل يوميا
الشيخ قبلان يحذر من ترسانة المخابرات الدولية بالداخل اللبناني
'حماس والجهاد': احتجاز جثمان 'أبو حميد' مخالف للقوانين الدولية
حركة الشعب التونسية تطالب سعيّد بانتخابات رئاسية مبكرة
ميدفيديف في بكين لتعزيز التعاون.. ورسالة من بوتين إلى نظيره الصيني
English
Indonesia
فارسی
العربية
اردو
Azəri
21 December 2022
English
Indonesia
فارسی
العربية
اردو
Azəri
Toggle navigation
الصفحة الرئيسية
آسيا
لبنان
سوریا
فلسطین
يوم القدس
شهيد القدس
السعودیة
الیمن
البحرین
العراق
ایران
ترکیا
إفریقیا
مصر
تونس
لیبیا
المغرب
السودان
الصومال
الجزائر
موریتانیا
أوروبا
أمریکا
العالم الإسلامي
خاص لإسلام تایمز
أرشیف
أخبار
وجهة نظر
مقابلات
کاریکاتیر
تقاریر مصورة
فیدیوهات
تواصل معنا
من نحن
بحث
الصفحة الرئيسية
آسيا
العراق
0
الأربعاء 21 كانون الأول 2022 ساعة 13:01
السوداني يوجّه بإرسال طائرة خاصّة لنقل جثمان الزوبعي من قطر
وتوفي أول أمس الأثنين نائب رئيس الوزراء العراقي الأسبق سلام الزوبعي بعد صراع مع المرض خلال رحلة علاجية في الهند.
مصدر :
وكالات
رقم :
1031273
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي
البريد الإلكتروني
تعليقك
أرسل
أهم الأخبار
في مواجهة احتلال الإمارات والسعودية.. الغضب المكبوت لأهالي جنوب اليمن ينتظر ساعة الصفر
عشية الذكرى الثالثة لاستشهاد قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس
21 كانون الأول 2022
الهجرة العكسيّة من فلسطين.. نقطة البداية لنهاية ‘‘إسرائيل‘‘
21 كانون الأول 2022
نظرة على التركيبة السياسية لمجلس النواب اللبناني والعوائق الداخلية أمام انتخاب رئيس الجمهورية
21 كانون الأول 2022
حركة حماس.. احتفال ذكرى التأسيس وتحديات ورسائل
21 كانون الأول 2022
إيران: مستعدون للتوصل الى اتفاق نووي مقبول لكافة الأطراف
20 كانون الأول 2022
شكوى ‘‘إسرائيليّة‘‘ للفيفا ضد الفريق المغربيّ.. ما نتيجتها؟
20 كانون الأول 2022
مظاهرات ضد نتنياهو .. ما هي الأسباب؟
20 كانون الأول 2022
طالبان في طريقها إلى التفكك
20 كانون الأول 2022
ابن سلمان يوظف التكنولوجيا الرقمية لاستهداف المعارضين السعوديين في الخارج
20 كانون الأول 2022
نفي المحامي صلاح العموري.. حلقة من مسلسل الإجرام الإسرائيليّ
20 كانون الأول 2022
الشيخ قاسم: يوم الشهداء يوم التعهد بمواصلة الجهاد ومقاومة التطبيع
19 كانون الأول 2022
في حال حدوث حرب.. تنبؤات ‘‘إسرائيليّة‘‘ بمثابة كابوس
19 كانون الأول 2022
أحدث العناوين
'الغارديان': آلاف المصريين معرضون للموت بسبب الهجرة نحو أوروبا
قوات الاحتلال تطلق قنبلة دخانية لإبعاد الجيش واللبنانيين قرب الحمامص
جدل واسع في مصر حول بيع أصول قناة السويس
بضربة جوية.. العراق يقضى على 5 إرهابيين في قضاء تلعفر
دمشق وطهران تبحثان سبل تطوير العلاقات الاعلامية
ايران: انتاج النفط يتجاوز الـ 3 ملايين برميل يوميا
الشيخ قبلان يحذر من ترسانة المخابرات الدولية بالداخل اللبناني
'حماس والجهاد': احتجاز جثمان 'أبو حميد' مخالف للقوانين الدولية
حركة الشعب التونسية تطالب سعيّد بانتخابات رئاسية مبكرة
ميدفيديف في بكين لتعزيز التعاون.. ورسالة من بوتين إلى نظيره الصيني
عبد السلام: مطالب صنعاء تخص كل اليمنيين
بوتين: سنواصل تطوير أسلحة فرط صوتية لا مثيل لها في العالم
السفير الصيني: نؤكد بقوة على الحفاظ على وحدة الأراضي الايرانية
الصحة الايرانية: لدينا 50 مليون جرعة جاهزة من لقاح كورونا
المالية اللبنانية تحول مبالغ مالية لبلديات من عائداتهم عن العام 2020
الرئيس الأسد يصدر عفوا عاما
واشنطن تعتزم تنظيم اجتماع بين كيان الاحتلال والدول العربية المطبعة
موسكو: قواتنا سيطرت على مرتفعات في محور دونيتسك
السوداني يوجّه بإرسال طائرة خاصّة لنقل جثمان الزوبعي من قطر
قائد الحرس الثوري: الأعداء يريدون وقف تقدم الجمهورية الإسلامية
الأكثر قراءة
مقتل جندي حفظ سلام وإصابة ثلاثة آخرين في جنوب لبنان
الجعيد: اغتيال علماء الوحدة الإسلامية لن يفك من عضدهم
فلسطين: عمليتا إطلاق نار و22 عملاً مقاوماً بالضفة خلال 24 ساعة
قوات الاحتلال تقتحم مخيم عسكر شرق نابلس بالضفة المحتلة
الأمم المتحدة تعتمد بالأغلبية الساحقة قرارا لصالح الشعب الفلسطيني
أميرعبداللهيان وجاووش أوغلو يبحثان القضايا الإقليمية
عمليات المقاومة في الضفة خلال 24 ساعة الماضية
ميقاتي: ملزمون بالمضيّ في عملنا لإدارة شؤون الدول
مستوطنون يقتحمون 'الأقصى' بحماية شرطة الإحتلال
الخارجية الايرانية ترد على مواقف واجراءات الاتحاد الاوروبي العدائية ضد ايران
حماس تدعو للنفير وصد مخططات الاحتلال بـ"عيد الأنوار"
ايرواني: اميركا انتهكت المسارات القانونية للامم المتحدة بغطرسة ونفاق
العميد فدوي: الاعداء لجأوا للحرب الهجينة بعد عجزهم عن شن الحرب العسكرية
كنعاني: القرار المعادي لايران في الجمعية العامة يفتقر إلى الشرعية والمصداقية
جليلي: هدف الشهيد " عجميان " كان الدفاع عن الثورة الإسلامية
قوات الإحتلال تقتحم مخيم عسكر شرق نابلس بالضفة المحتلة
ارتفاع عدد المعتقلين الإداريين المقاطعين لمحاكم الاحتلال إلى 80
‘‘الهروب‘‘ من الجيش يهدد بقاء الكيان الصهيوني.. ما هي الأسباب والدوفع ؟
لبنان: تعميم صورة قاصر مفقودة
مسؤول في حزب الله: حادث اليونيفيل بالعاقبية كان غير مقصود
الأخبار الساخنة
الشهيد العقيد داود جعفري مع قائد الثورة الإسلامية (صورة)
زلزال بقوة 6.8 درجة يضرب جنوب غرب 'سومطرة' الإندونيسية
هكذا تتضامن الضاحية الجنوبية مع الشهيد البطل عدي التميمي
رد فعل وزير الخارجية الايراني على التدخل الأوروبي في شؤون إيران
كورونا في لبنان.. حالة وفاة واحدة و124 إصابة جديدة
احتجاجات شعبية ضد ‘‘قسد‘‘ في دير الزور
الأكثر بحثًا
رد فعل وزير الخارجية الايراني على التدخل الأوروبي في شؤون إيران
الجزائر..تبون يحذر من حرب سيبرانية مسعورة تستهدف بلاده
إخترنا لکم
في مواجهة احتلال الإمارات والسعودية.. الغضب المكبوت لأهالي جنوب اليمن ينتظر ساعة الصفر
عشية الذكرى الثالثة لاستشهاد قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس
الهجرة العكسيّة من فلسطين.. نقطة البداية لنهاية ‘‘إسرائيل‘‘
نظرة على التركيبة السياسية لمجلس النواب اللبناني والعوائق الداخلية أمام انتخاب رئيس الجمهورية