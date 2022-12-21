واشنطن تعتزم تنظيم اجتماع بين كيان الاحتلال والدول العربية المطبعة

ومن المنتظر أن يتولى نتنياهو السلطة على رأس أكثر الحكومات يمينية في تاريخ الاحتلال، تشمل شخصيات متطرفة تدعم بقوة توسيع المستوطنات في الأراضي الفلسطينية.



وقال مسؤول أمريكي كبير إن الولايات المتحدة تعمل على تنظيم اجتماع "ربما في الربع الأول" من عام 2023 لوزراء خارجية الدول التي شاركت في "قمّة النقب" في آذار 2022.



وأضاف المسؤول الأمريكي الذي طلب عدم كشف هويته، أن الاتفاقات التي أشاد بها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب باعتبارها إنجازا مميزا، "قريبة وعزيزة على قلب رئيس الوزراء نتانياهو ولذا أتصور أنه يريد أن يستمر في رؤية هذا التقدم".



وتابع المسؤول "أعتقد أن على إسرائيل أن تأخذ ذلك بعين الاعتبار".



وأردف "بعض الخطوات التي ستقوم بها إسرائيل، ستحدد إذا كانت ستصعّب أو تسهل على هذه الدول الانخراط والمشاركة والمضي قدما، ناهيك عن ضم دول جديدة إلى المسار".