الصفحة الرئيسية
0
الأربعاء 21 كانون الأول 2022 ساعة 18:33

السفير الصيني: نؤكد بقوة على الحفاظ على وحدة الأراضي الايرانية

السفير الصيني: نؤكد بقوة على الحفاظ على وحدة الأراضي الايرانية
وقال السفير "تشانغ هوا" في لقاء مع محافظ هرمزكان اليوم الأربعاء في الاشارة الى زيارته للمحافظة لافتتاح القنصلية الصينية فيها: أشكر الحكومة الإيرانية على جهودها لأن هذا حدث كبير في العلاقات الثنائية وليس فقط في مجال التجارة والسياحة بين البلدين.

وقال السفير الصيني: العديد من الشركات الصينية تستثمر هنا ، وتنشط السفن الصينية في هذا الجزء من إيران ، لذا فإن نشاط قنصليتنا يلعب دورًا مهمًا.

واضاف: ان رئيسي البلدين بدءا هذه العلاقات الاستراتيجية في عام 2016 ، وفي العام الماضي وقع البلدان اتفاقية تعاون استراتيجي شامل مدته 25 عامًا ، وسافر كبار المسؤولين إلى البلدين عدة مرات بهدف تعزيز التعاون.

وتابع السفير الصيني: أعتقد أنه في كل من التعاون الاستراتيجي الشامل بين البلدين وفي برنامج "حزام واحد طريق واحد" ، يمكن للجانب الصيني والجانب الإيراني ، وخاصة الشركات التي تتخذ من هرمزكان مقرا لها ، دفع هذا التعاون الى الامام.

من جانبه قال محافظ هرمزكان مهدي دوستي في هذا الاجتماع: نحن ندعم بحزم ومستمر وحدة أراضي الصين ومصالح حكومة وشعب هذا البلد ، ونتوقع الامر ذاته بالمقابل من الحكومة الصينية.

وقال دوستي: إن الجمهورية الإسلامية الايرانية والصين تدافعان عن المصالح الحيوية لبعضهما البعض وتواصلان طريق التعاون الاستراتيجي.

وتابع: "نؤيد بقوة أنشطة القنصلية الصينية في بندرعباس ، واليوم ساصدر الايعاز اللازم لجميع مدراء المدن والجزر والدوائر والهيئات الحكومية بالتعاون الكامل مع القنصلية الصينية العامة".

وقال دوستي: بالنظر إلى خصائص محافظة هرمزكان التي يبلغ طول ساحلها أكثر من ألف كيلومتر على امتداد الخليج الفارسي وخليج عمان وموارد الطاقة الضخمة والمناجم وبوابة الممر الجنوبي الشمالي، فاننا على استعداد لتوفير هذه الفرص لشركائنا الاستراتيجيين واستخدامه للتعاون طويل الأمد.

وأضاف: منطقتان حرتان في كيش وقشم جزء من هرمزكان ووجودهما يوفر أرضية جيدة للتعاون الثنائي.
مصدر : وكالات
رقم : 1031311
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
في مواجهة احتلال الإمارات والسعودية.. الغضب المكبوت لأهالي جنوب اليمن ينتظر ساعة الصفر
في مواجهة احتلال الإمارات والسعودية.. الغضب المكبوت لأهالي جنوب اليمن ينتظر ساعة الصفر
عشية الذكرى الثالثة لاستشهاد قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس
عشية الذكرى الثالثة لاستشهاد قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس
21 كانون الأول 2022
الهجرة العكسيّة من فلسطين.. نقطة البداية لنهاية ‘‘إسرائيل‘‘
الهجرة العكسيّة من فلسطين.. نقطة البداية لنهاية ‘‘إسرائيل‘‘
21 كانون الأول 2022
نظرة على التركيبة السياسية لمجلس النواب اللبناني والعوائق الداخلية أمام انتخاب رئيس الجمهورية
نظرة على التركيبة السياسية لمجلس النواب اللبناني والعوائق الداخلية أمام انتخاب رئيس الجمهورية
21 كانون الأول 2022
حركة حماس.. احتفال ذكرى التأسيس وتحديات ورسائل
حركة حماس.. احتفال ذكرى التأسيس وتحديات ورسائل
21 كانون الأول 2022
إيران: مستعدون للتوصل الى اتفاق نووي مقبول لكافة الأطراف
إيران: مستعدون للتوصل الى اتفاق نووي مقبول لكافة الأطراف
20 كانون الأول 2022
شكوى ‘‘إسرائيليّة‘‘ للفيفا ضد الفريق المغربيّ.. ما نتيجتها؟
شكوى ‘‘إسرائيليّة‘‘ للفيفا ضد الفريق المغربيّ.. ما نتيجتها؟
20 كانون الأول 2022
مظاهرات ضد نتنياهو .. ما هي الأسباب؟
مظاهرات ضد نتنياهو .. ما هي الأسباب؟
20 كانون الأول 2022
طالبان في طريقها إلى التفكك
طالبان في طريقها إلى التفكك
20 كانون الأول 2022
ابن سلمان يوظف التكنولوجيا الرقمية لاستهداف المعارضين السعوديين في الخارج
ابن سلمان يوظف التكنولوجيا الرقمية لاستهداف المعارضين السعوديين في الخارج
20 كانون الأول 2022
نفي المحامي صلاح العموري.. حلقة من مسلسل الإجرام الإسرائيليّ
نفي المحامي صلاح العموري.. حلقة من مسلسل الإجرام الإسرائيليّ
20 كانون الأول 2022
الشيخ قاسم: يوم الشهداء يوم التعهد بمواصلة الجهاد ومقاومة التطبيع
الشيخ قاسم: يوم الشهداء يوم التعهد بمواصلة الجهاد ومقاومة التطبيع
19 كانون الأول 2022
في حال حدوث حرب.. تنبؤات ‘‘إسرائيليّة‘‘ بمثابة كابوس
في حال حدوث حرب.. تنبؤات ‘‘إسرائيليّة‘‘ بمثابة كابوس
19 كانون الأول 2022

أحدث العناوين

إخترنا لکم
في مواجهة احتلال الإمارات والسعودية.. الغضب المكبوت لأهالي جنوب اليمن ينتظر ساعة الصفر
عشية الذكرى الثالثة لاستشهاد قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس
الهجرة العكسيّة من فلسطين.. نقطة البداية لنهاية ‘‘إسرائيل‘‘
نظرة على التركيبة السياسية لمجلس النواب اللبناني والعوائق الداخلية أمام انتخاب رئيس الجمهورية