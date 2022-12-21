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الأربعاء 21 كانون الأول 2022 ساعة 18:39

عبد السلام: مطالب صنعاء تخص كل اليمنيين

عبد السلام: مطالب صنعاء تخص كل اليمنيين
وقال عبد السلام إن تحالف العدوان يطلق وعودا لا أثر لها بشأن صرف الرواتب وانهاء الحصار وخروج القوات الأجنبية

وأضاف أن دول العدوان استهدفت الجانب الاقتصادي وعمقت الشرخ الاقتصادي بشكل كبير عبر استهدافها للبنك والعملة.

وأكد عبد السلام على ضرورة فصل الملف الإنساني عن الملف العسكري، مبينا أن مطالب صنعاء تخص كل اليمنيين بلا استثناء على امتداد الأرض اليمنية.

وربط عبد السلام أي تقدم في المفاوضات بالتقدم في الملف الإنساني المتمثل بصرف الرواتب وفتح المطارات والموانئ، مؤكدا أن ملف الرواتب لابد أن يكون مفصولا في كل الظروف عادت الحرب أو تم العودة للهدنة.

وأشاد عبد السلام بدور سلطنة عمان الحريص على تحقيق السلام في اليمن من باب المصلحة والجوار، ودورها في المباحثات مع كل الأطراف مهم وايجابي.

وذكر أن الاشقاء في عمان قدموا الكثير من الدعم لتحقيق السلام في اليمن وفي الملف الإنساني، وزياراتهم المتكررة الى صنعاء دليل جهودهم الطيبة.

وكان وفد عماني وصل صباح اليوم برفقه رئيس الوفد الوطني المفاوض محمد عبد السلام، لبحث آخر المستجدات والتطورات في ظل تعنت تحالف العدوان ورفضه إيقاف العدوان ورفع الحصار وصرف المرتبات لكل موظفي الدولة.
رقم : 1031314
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