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الأربعاء 21 كانون الأول 2022 ساعة 18:41

ميدفيديف في بكين لتعزيز التعاون.. ورسالة من بوتين إلى نظيره الصيني

ميدفيديف في بكين لتعزيز التعاون.. ورسالة من بوتين إلى نظيره الصيني
وقال دميتري ميدفيديف، عقب مباحثاته مع الزعيم الصيني شي، إنّ "زيارته العاصمة الصينية تأتي في إطار تعزيز العلاقات السياسية بين البلدين، ولا سيما على خط التعاون بين حزب روسيا الموحدة والحزب الشيوعي الصيني الحاكمين في البلدين".

وصرّح ميدفيديف بأنّ المباحثات مع القيادة الصينية تناولت تعزيز الشراكة الإستراتيجية بين البلدين في شتّى المجالات، لا سيما في مجال الاقتصاد والتعاون الصناعي وغيرهما.

وذكر أنّه تم بحث القضايا الدولية، من بينها النزاع في أوكرانيا، مشيراً إلى أنّ "المباحثات كانت مفيدة للغاية".

بدوره، قال الرئيس الصيني لميدفيديف إنّ بلاده تأمل أن يحافظ جميع الأطراف المعنية بالأزمة الأوكرانية على ضبط النفس وإزالة المخاوف الأمنية من خلال الطرق السياسية.

وذكرت وكالة أنباء "شينخوا" الرسمية الصينية أنّ شي أبلغ ميدفيديف أيضاً بآماله في أن يتمكن الحزب الشيوعي الصيني وحزب "روسيا الموحدة" (حزب ميدفيديف) من تعزيز التواصل وتقديم خبراتهما لتعميق التعاون الإستراتيجي بين الصين وروسيا.

وفي وقت سابق، أشاد بوتين خلال منتدى أعمال الطاقة الروسي الصيني بالعلاقات الاقتصادية والتجارية بين روسيا والصين، لا سيما في قطاع الطاقة، مشيراً إلى أنّ البلدين "تمكّنا من ضمان مستوى عالٍ من العلاقات في قطاعات النفط والغاز والفحم والكهرباء".
مصدر : وكالات
رقم : 1031315
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